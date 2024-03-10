妆艺大游行2024：绽放

8频道 晚上8.30

2024年的新加坡妆艺大游行首次展现230米长的地板投影，通过创意图形和视觉效果，让观众在迷人的妆艺花园中，感受今年主题“绽放”，“花”将作为贯穿六个表演环节的核心图案。超过3500名表演者、17个妆艺社区花车、5个妆艺大型花车为观众倾情演出，带来声光电荟萃的沉浸式视听飨宴。

我的加利谷山

8频道 晚上10.30

1937年3月1日，加利谷山出现了一栋大楼，那是英属马来亚广播公司的运营中心。加利谷山广播人的生活总是新鲜又刺激，这份事业和国家历史交织在一起，从早期的广播电台，到塑造国家认同的角色，它也是一个充满美好记忆的地方。

政权 The Regime

HBO Go 已上线

迷你影集。由奥斯卡影后Kate Winslet饰演国家总理，携手Matthias Schoenaerts展开一场国际政治角力战。卡司还包括Andrea Riseborough、Hugh Grant、Guillaume Gallienne、Martha Plimpton等。剧情以现代欧洲政权国家为背景，描述政府高层在一年内面对政权摇摇欲坠，并试图团结一心的故事。

东京攻略 Tokyo Raiders

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上9.00

主演：郑伊健、梁朝伟、陈慧琳。香港银行巨头之女Macy与未婚夫高桥裕二相约在美国举行婚礼，大喜之日，高桥却没有出现。Macy决定赴东京寻找高桥，室内设计师毕大勇因没有得到高桥允诺的酬金，也随她到东京。两人在东京遭黑帮打手袭击，得到私家侦探林贵仁的出手相救。时隔不久，Macy发现林贵仁的身份可疑，如影随形的毕大勇也似乎另有企图，复杂局势使她陷入危险的争斗之中。