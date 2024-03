上周票房：“甜茶”打败梁志强夺冠

梁志强执导的贺岁片《钱不够用3:全部够用》自2月1日农历年前开映至今连续五周都在榜首,票房已破450万元。上周终于被“甜茶”Timothee Chalamet(蒂莫西柴勒梅德)主演的《沙丘瀚战: 第二章》挤下冠军宝座。

有当红炸子鸡担纲的科幻猛片和打死不走的本地贺岁片挡道,超级英雄片《蜘蛛夫人》只能屈居季军。重拍经典校园喜剧“Mean Girls”依旧受观众欢迎,上周末票房保持不变,本地元宵档电影《小贩之王》则因强片当道,被挤落两个名次,排在第五。

Illumination的动画片《飞鸭向前冲》很有“续航力”,从之前第七名回升到上星期的第六名。Disney’s Pixar的红色小熊猫动画片《青春养成记》(Turning Red)2月8日上映时未上榜,上周莫名其妙登上第九名。看来,本周四(7日)DreamWorks的强档动画片《功夫熊猫4》(Kungfu Panda 4)开映后,中国熊猫可能会把“悍鸭”和“红色小熊猫”吓跑。

2024年2月29日至3月3日票房排名

① (新)沙丘瀚战: 第二章

(Dune: Part Two)

② (1)钱不够用3:全部够用

(Money No Enough 3)

③ (2)蜘蛛夫人(Madame Web)

④(4) Mean Girls

⑤ (3)小贩之王(King Of Hawkers)

⑥ (7)飞鸭向前冲(Migration)

⑦ (5)扑克王者(All In)

⑧ (6)临时劫案(Rob N Roll)

⑨ (-)青春养成记(Turning Red)

⑩ (9)五月的你,十二月的她

(May December)