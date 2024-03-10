上周票房：“甜茶”打败梁志强夺冠

梁志强执导的贺岁片《钱不够用3：全部够用》自2月1日农历年前开映至今连续五周都在榜首，票房已破450万元。上周终于被“甜茶”Timothee Chalamet（蒂莫西柴勒梅德）主演的《沙丘瀚战: 第二章》挤下冠军宝座。

有当红炸子鸡担纲的科幻猛片和打死不走的本地贺岁片挡道，超级英雄片《蜘蛛夫人》只能屈居季军。重拍经典校园喜剧“Mean Girls”依旧受观众欢迎，上周末票房保持不变，本地元宵档电影《小贩之王》则因强片当道，被挤落两个名次，排在第五。

Illumination的动画片《飞鸭向前冲》很有“续航力”，从之前第七名回升到上星期的第六名。Disney’s Pixar的红色小熊猫动画片《青春养成记》（Turning Red）2月8日上映时未上榜，上周莫名其妙登上第九名。看来，本周四（7日）DreamWorks的强档动画片《功夫熊猫4》（Kungfu Panda 4）开映后，中国熊猫可能会把“悍鸭”和“红色小熊猫”吓跑。

2024年2月29日至3月3日票房排名

① （新）沙丘瀚战: 第二章

（Dune: Part Two）

② （1）钱不够用3：全部够用

（Money No Enough 3）

③ （2）蜘蛛夫人（Madame Web）

④（4） Mean Girls

⑤ （3）小贩之王（King Of Hawkers）

⑥ （7）飞鸭向前冲（Migration）

⑦ （5）扑克王者（All In）

⑧ （6）临时劫案（Rob N Roll）

⑨ （-）青春养成记（Turning Red）

⑩ （9）五月的你，十二月的她

（May December）