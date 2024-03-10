因王祖贤导致父母离婚 谢玲玲女儿10岁时金句被翻出

（综合讯）“永远的小倩”王祖贤近年淡出荧光幕，定居在加拿大修佛，先前她因父亲丧事回台，被问是否有新恋情，她强调自己的感情债这生“都了了”，而她过去最受瞩目的绯闻即是和齐秦、富商林建岳的两段情，她当时因跟林建岳传绯闻，导致林建岳与谢玲玲离婚。近日，有网民挖出当年林建岳女儿林恬儿受访，当时年纪还小的她，一度表示：“妈妈不许我说爸爸的事”。

谢玲玲（左）和女儿林恬儿母女感情亲密。（取自林恬儿IG）

57岁王祖贤过去拍电影《芳草碧连天》时和齐秦认识进而交往，最后无疾而终。1993年爆出她和已婚林建岳的绯闻，林建岳为此提出离婚，但林建岳母亲林余宝珠力挺媳妇谢玲玲，在儿子、儿媳离婚后，给了谢玲玲天价赡养费，并称谢玲玲是“永远的儿媳”，两人至今仍互动密切。

谢玲玲（右）与林建岳离婚后，和前家婆关系仍亲密如一家人。（取自谢玲玲IG）

有网民在小红书上挖出过去报导，指谢玲玲当时伤心受创患病，大女儿林恬儿曾在跟父亲相处时，也见到王祖贤，她对外受访表示不领情，认为王祖贤对她好都是装出来的，今后也不会再跟王祖贤见面，会支持、站在妈妈这方，不想要有新妈妈。

谢玲玲和林建岳当年因王祖贤离婚，当时只有10岁的林恬儿接受报章媒体访问，坦言站在妈妈那边。（取自小红书《透过窗的阳光》）

谢玲玲后来带着孩子回台北，谢玲玲姐姐受访心疼妹妹被欺负，还容易半夜惊醒，林恬儿后来则表示不方便再多说什么了，因为妈妈下了封口令，不希望她再谈爸爸的事。对此，有网民回应“林恬儿说妈妈不准我说爸爸的事， 好有家教的样子，妈妈教孩子教的很好”、“她真的好温柔”、“个人觉得王祖贤不是这种贪钱的人，她贪的应该是感情，有点恋爱脑”、“林恬儿十岁就自己回应记者，真是厉害”。