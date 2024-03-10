熊黛林禁双胞胎女当童星

女星熊黛林的一对六岁漂亮双胞胎爱女，平时不乏出镜机会，但她拒让她们拍戏。她告诉《新明日报》：“年纪太小容易迷失方向，失去快乐童年！”

熊黛林在网剧《唐人街探案2》中有一场丧子戏分哭得令人揪心，她说：“作为母亲，能够感受到那种撕心裂肺的痛，还有无奈，所以会特别投入。”

在《唐探2》之《天使的旋律》单元中饰演疯人院护士长彭西的熊黛林，予人印象就是“生人勿近”，肢体带有僵硬感，最见到她流露人性的场面，是爱儿被疯子杀死，她悲痛欲绝，演出了一个母亲内心的悲恸。

熊黛林向来喜欢悬疑推理，两年前接到《唐探2》网剧的剧本，一看就决定合作，“《天使的旋律》的故事情节设定有很多转折，很刺激，加上监制陈思诚很有才华，特别想拍他的戏。”

熊黛林在《唐探2》中演绎性格扭曲的护士长。（受访者提供）

熊黛林透露，《天》单元里彭西的所作所为，给她的直觉就是个十恶不赦的反派，直到最后才知道彭西作恶的动机，“她有很多身不由已，瞬间有些心疼和佩服她，很喜欢这种很饱满的角色，最大的挑战是怎么样能让彭西的行为更加合理化。”

《唐探2》演内心戏 一次过关

熊黛林的演技在网络电影《追杀川岛芳子》曾被网友批评“太浮夸”而受到质疑，但接拍名监制陈思诚的《唐探2》，据报在演绎一场宣泄内心重负的戏肉时，她“一次就过关”！

她向《新明日报》记者证实：“最后彭西向院长坦白自己到精神病院背后原因的那场戏，那一刻感觉‘彭西’终于可以轻松一些的活着了，不必再抗争背负那么多，我这场戏是一次过的。”

问起与《唐探2》男主角邱泽合作的印象，熊黛林以“很有魅力、敬业，眼神里都是戏”形容，与她对手戏多的院长楼学贤，则把院长的沉稳和阴森表现得淋漓尽致。

盼女儿享受快乐童年

熊黛林于2016与郭可颂结婚，2018年4月诞下一对双胞胎Kaylor与Lyvia，提到育女经，熊黛林语气洋溢母爱，直言双胞胎爱女就是她最珍贵的宝贝，为了她们做什么都愿意。

会考虑让她们拍戏吗？

“小孩子年纪太小，很容易会迷失方向，我比较传统，如果是玩票出来拍组照片，那种简单的我还可以接受，让她们明白，幸福不是必然的，也体验一下爸爸妈妈赚钱的辛苦；但是拍戏那种长时间又耽误学业的就暂时不会，还是要以学业为重，享受一下快乐的童年。”

为了拍戏，熊黛林常需要飞来飞去，她说：“老公很理解我，也希望我可以通过工作短暂的离开家庭生活，充完电再回来；至于两个女儿现在虽然明白那是妈妈的工作，但每次离开都还是不舍得。”

郭可颂在结婚七年时，曾表白爱妻：“七年不痒，70年也不痒！”今年步入第八年婚姻，熊黛林吐露保鲜法门：“就是各有各的事业，不去过分依赖对方，把带对方当成自己最好的朋友，既能倾诉又能分享。”

说到最新演艺计划，熊黛林表示，“我虽在香港生活，但也是个道地的南京姑娘，以家乡为原型的小城故事，记录小城人民的点滴生活角色是我想要进一步尝试的。”

《唐人街探案2》可在爱奇艺国际站应用或iq.com观赏。