爸爸曾盼她当警察 A-Lin：拿麦克风比较帅

台湾金曲天后A-Lin（黄丽玲）将在2024年5月4日，来新加坡举办“A-Link With Passenger金曲One More Time”演唱会。

A-Lin出道以来成绩斐然，代表作如《有一种悲伤》《失恋无罪》红极一时。她自2007年起五度入围台湾金曲奖，在四次空手而归后，终于在2023年凭专辑“Link”荣获最佳华语女歌手奖，终结了16年的等待。

她的成功看似简单，但她的追梦路上其实有不少“拦路虎”，其中一个就是她的爸爸。身为警察，A-Lin爸爸迫切希望女儿也能从事这份工作，还试图用“女生拿枪很帅”来说服她，但A-Lin直接回应：“我觉得拿麦克风比较帅。”

A-Lin从小热爱唱歌，十几岁开始就参加比赛，并到酒吧驻唱。A-Lin爸爸多次阻止她当歌手，甚至一度想和她断绝关系。他曾对A-Lin吼道：“如果你要唱歌，就不要出现在我面前！”

学生时代的A-Lin曾为了追梦动了休学念头，气得A-Lin爸爸从高雄开车到台南，要她从台南的宿舍搬回高雄家里住。不过A-Lin仍坚持自己的梦想，“我每天搭一小时的车上学，我没有休学，但中间还是有偷偷去驻唱，骗爸爸说留我在学校念书。”

后来她不顾爸爸反对签约唱片公司，发行了第一张专辑。爸爸表面上不支持她，却在背地里偷偷翻看A-Lin妈妈搜集的剪报。A-Lin发行第三张专辑时，爸爸终于出席她的签唱会以示支持。回看自己出道的“辛酸史”，A-Lin不禁感叹：“觉得自己好勇敢。”

A-Lin成名后，曾在一场演唱会上说：“很谢谢我的家人们，当初有人是反对我唱歌的，但他现在为我感到很骄傲，所以千万不要放弃。我都坚持到底了，所以你们一定也可以。”

“A-Link With Passenger金曲One MoreTime”演唱会

日期：5月4日（星期六）晚上8时

地点：新加坡圣淘沙名胜世界会议中心，名胜世界宴会厅

票价：$278、$248、$218、$178、$138、$98

购票：可上网www.sistic.com.sg，或打热线63485555