永安梦

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欧阳娜娜和徐正溪主演。讲述国都永安因城西渠的垮塌，负责工事的都官尚书沈文祁获罪，身陷牢狱，两个女儿沈姌和沈甄家道中落，尤其是小女沈甄一向不谙世事，此时流落街头，难以自保。负责调查此案的廷尉陆时砚，因频频梦见自己与神秘女子的种种牵绊而陷入困惑，经求证，梦中的神秘女子正是罪臣之女沈甄。围绕城西渠一案，两人经历生死，交托信任，最终查明案情真相，但真正的幕后黑手正向两人逼近。

你好，我的大夫（首播）

娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上7.00

主演：蔡思贝、何广沛。以中医为题材，讲述中医博士到政府中医诊所工作，诊所主任竟是他的前女友。两人最初因理念不同产生不少摩擦，但渐渐地在相处中互相影响，共同成长，重拾当年情。

开档咯！夜市星手

8频道 晚上8.00

张智扬与林俊良，陈伟恩与叶荣耀，四位好兄弟在夜市展开一场龙争虎斗！是擂茶酱墨西哥饼还是咖喱瑞士薯饼人气更旺？兄弟帮如何把狂欢的气氛带到夜市？

和解在后

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赵善恒、苏雅琳、梁祖尧、谷德昭等主演，李丽珍特别演出。不一样的观点和立场，要怎样才能找到共存的空间？剧情围绕调解员工作时所处理的案件，并在案件的情节中引申出探讨人性、种族歧视、平等原则等议题。

超级工厂的秘密第2季 Secrets of the Superfactories S2

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上9.55

为你揭开超级工厂的面纱，从日常用品到经典设计品，探索市面商品的制作奥妙，带观众走进超高效率与讲究弹性的工厂，一窥未来世界的神秘样貌。