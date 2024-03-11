求鲜四季

可上爱奇艺应用观看

请客必食18道菜

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以追寻美食源头为主题的《食在好源头》是新加坡经典美食综艺之一，爱奇艺和沐光时代联合出品，刚在2月底首播的《求鲜四季》，好比中国版的《食》，也是个地标美食溯源节目。

“鲜”是人类味觉的第五味，“求鲜”是华人自古至今的饮食追求。中华民族了解应时令和季节的食物对身体最好，这就是求鲜之道。

节目安排演员张晓龙和崔真真一同奔山越海，追根溯源鲜味食材，用“鲜”解锁千滋百味。到了食材的生长环境，主持人会介绍相关产业发展，并与当地居民一同烹鲜。

《求鲜四季》为美食追根溯源。（互联网）

体验挖蛏子的辛苦

第一站，两人从明代文学家和探险家徐霞客400年前出发的起点——有着遍地小海鲜的浙江宁海，开启求鲜之旅。首先，他们面对用50元人民币（约9.5新元）购买海鲜面食材的挑战，与菜市场小贩碰撞出奇趣的火花之后，竟然顺利满载而归。

吃完海鲜面，主持人前往蛏塘切实体验了一把“耕海人”的生活。长街蛏子是浙江宁海最具特色的小海鲜代表，个大壳薄，肉质肥嫩，香味独特。要吃蛏肉就得挖蛏子，主持人亲自体验这门需要耐心的技术活，最后感慨道，原本以为遍地都有的蛏子，没想到这么难挖，终于了解养蛏人向海争鲜的不易，以及什么叫“鲜在险中求”。

我还是更喜欢熟面孔主持的节目，比如TVB的《请客必食18道菜》，主持人黎耀祥和嘉宾主持李家鼎都是从戏剧跨界，带观众认识各种经典香港美食。

跟许多TVB有名的烹饪节目不一样，这节目并非“长做长有”，只有10集，嘉宾主持各有来头。李家鼎擅长制作怀旧功夫菜，更演而优当起主持；周世韬和黄亚保是近年的香港人气名厨，在厨房里大显厨艺吸引不少主妇观众，说他们是新一代师奶杀手也不为过。

黎耀祥展厨艺

美食节目当然要吃美食，黎耀祥带观众到地道餐馆品尝陈皮鸡、啫啫通菜梗、藤椒蒸红瓜子斑、胡椒忌廉汁虎虾球、黄金腊味粒煲仔饭、鱼子酱脆皮花胶干贝青汁等传统家常或新创菜品，以及其他港式美食。观众边赏美食，边听嘉宾分享美食背后的小故事，精神特别“饱满”。

除了嘴上与名厨切磋交流，黎耀祥也下厨露两手。更难得的是，他也流露感性的一面，分享童年回忆。

有时候，黎耀祥会在到访的食店下手帮忙，同时听着老板诉说洋溢着人情味的故事。比如有个烧卖店的老板说，他父亲去世后，他一度很失落，想过把铺子收了。不过有天有个街坊吃了他做的烧卖，告诉他烧卖里有很多跟已故太太的回忆，就一句简单的话语，让老板找到继续守护烧卖店的理由。

《请客必食18道菜》的美食令人垂涎。（互联网）

陈凯琳、谢雪心、袁伟豪、曹永廉、曾志伟、薛家燕、何广沛、龚嘉欣等“识饮识食”的艺人，在一些集数露面一起品尝美食，以及分享饮食美谈。

郑嘉颖请客必蒸鱼

陈凯琳原来爱吃叉烧，家中孩子则爱吃烧卖，会把烧卖当正餐。她也分享丈夫郑嘉颖在家请客必备的一道菜：“老公请客一定蒸鱼，代表家里的亲切感，他请姐姐（外佣）的唯一要求是懂得蒸鱼！”

谢雪心讲述跟着粤剧名伶师傅白雪仙、任剑辉的那些年，师傅逢星期日就带学徒们坐游艇出海玩，回来后就到避风塘的艇家用餐，有些艇只挂着红灯笼，代表可现场点唱，食客边吃边听歌，这些经历让她回味至今。

节目名称为《请客必食18道菜》，那到底哪18道菜是请客必食？明星的“超级盛宴”又有哪些请客之道？那就要在节目中找答案了。