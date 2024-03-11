詹靖禾：变铁粉的奇幻瞬间

新加坡经历了将近一个月的“泰勒丝（Taylor Swift）时代”，虽然演唱会只持续两个星期，但相关活动和媒体报道保证你不会错过这位美国流行天后的踪迹。已故资深记者芭芭拉·沃尔特斯（Barbara Walters）形容泰勒丝代表整个音乐产业，网上也经常有人讨论泰勒丝为何如此红。

一些笼统的理由包括她的才华，她跟粉丝之间的亲密关系等等，都不足以解释。毕竟有才华还有会跟粉丝互动的歌手也很多，这些理由可以解释一位艺人为什么会红，但无法解释一位艺人如何变成“代表整个音乐产业”那样的红。

为了回答这个问题，有些粉丝仔细描述了他们爱上泰勒丝的不同时刻，比如在人生的某个阶段听到她某一首歌。我有共鸣的说法是，她写词的功力；所有歌词都出自她的手笔，产量很高，许多金句一行一行累积，构成对她的喜爱。

喜欢偶像的过程大概就是这样吧。无论你喜欢的是泰勒丝还是披头四，Blackpink还是Beyond，你一定也有相同的经历，有几个奇幻的瞬间，让你变成铁粉。

奇幻瞬间不能太刻意

不只是明星，有些产品也有铁粉，就像苹果的死忠用户被称为“果粉”。

在2007年的iPhone发布会上，乔布斯首次示范“滑动解锁”时，观众发出明显的惊叹声。接着，他在手机的iPod应用中显示歌手列表，并问观众如何浏览列表。“我只需用手指滑动。”他说。又传来惊叹声。今天如此普通的事情，在17年前竟然让人目瞪口呆。当乔布斯宣布苹果推出手机时，观众为之疯狂。这就是果粉奇幻的瞬间。

明星、产品经理、电台、创作者，都希望有粉丝；粉丝偏爱你，通过情感认同为你买单。但要如何创造让受众群喜欢你的多个奇幻瞬间？这似乎是可遇不可求。你可以有你的营销策略，但太刻意营造奇幻瞬间又显得太做作，观众是看得出来的。还有，喜欢或不喜欢很主观。以创作者来说，你可以控制的就是不断推出作品，真诚呈现自己，建立不同的接触点等对的人出现，让他们偶遇那些奇幻瞬间。

只需1000个铁粉

我们也不需要像泰勒丝那么红。作家凯文·凯利（Kevin Kelly）提出“1000个铁粉”的概念，一个创作者只需拥有1000个真正的粉丝就可以了。这些粉丝不仅会支持创作者的作品，还会购买产品，参加活动，并且积极地宣传和推广。根据这个理论，即使创作者的作品并不广为人知，但只要能够建立起1000个真正的忠实粉丝群体，就可以获得稳定的收入，从而实现自己的创作梦想。

“1000个铁粉”的概念在于小众群体，好处是你只须要专注于这些真正支持你的人，为他们创造奇幻瞬间。没有“时代巡回演唱会”那样的规模，也有你的小小时代。