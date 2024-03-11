温升豪：我不是“爸爸专业户”

（本地讯）第953期《优1周》在上周五（3月8日）出街，封面人物是新加坡暗黑悬疑新剧《谁杀了她》的台湾型男温升豪。演技派的温升豪与太太小君婚后育有10岁女儿。他在《谁》这部限制级网剧中化身内心住着恶魔的牧师，是一名单亲爸爸。不过，请别叫他“爸爸专业户”，他非常不喜这个称号，因“爸爸”对他而言仅是人物身份，非角色本身。

他说：“铭顺也演爸爸。如果今天这部剧不是犯罪剧，谁不是演爸爸？是我们的环境和戏剧太狭隘了，如果像好莱坞那样，我们可以演毒枭、黑社会、警察，可以演很多角色，跟爸爸没有关系。但是我们的戏永远只能拍家庭伦理之类的，所以我一直想把这个市场做好。我目前在台湾投资拍戏，就是要拍不一样的东西。虽然有可能还是爸爸的身份，但不会特别强调爸爸这部分。”

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