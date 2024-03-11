《周处》票房大火 阮经天成带货王

（综合讯）由金马影帝阮经天主演的电影《周处除三害》近日在中国上映大受欢迎，11天累计票房已破3.85亿人民币（逾7100万新元）。

电影除了获得好评之外，剧中陈桂林（阮经天饰）经常戴着的粉红小猪手表也爆红。片中的陈桂林对此粉红小猪手表相当重视，全因为那是祖母留给他唯一的一件遗物，从他对此手表重视的角度而看，展示了再凶悍的人，内心仍有充满柔弱感性的一面，而阮经天演技更备受肯定。

据悉，由于《周》片大火，影片中的粉红小猪手表带来不少商机，在各大网购平台都出现“阮经天同款小猪手表”的商品，掀起一波抢购潮，甚至卖断货。据中国媒体报道，有商家表示正联系有关工厂加急生产粉红小猪手表，令不少网民笑言阮经天才是带货王。

传监制李烈赚不到分红



尽管《周处除三害》中国大陆狂卖，但有传监制李烈赚不到分红。

《周》在台湾票房普通，卖4700万台币（逾19万新元），圈内传出，监制李烈把《周》上架串流平台Netflix卖50万美金（逾66万新元），加上版权全卖断给中国大陆星光影业，版权费20万美金（逾26万新元），扣除制作成本只是小赚，所以，即使电影狂卖，李烈也是看得到吃不到。

不过《周》监制李烈受访澄清，制作成本约6000万台币（逾250万新元）的《周处除三害》并没有卖断版权，而是与陆方保底分账，分账数字不便透露。