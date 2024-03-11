相差12岁 王昱清女友是“小飞鱼”粉丝

《小飞鱼》时代已是粉丝，年龄相差12岁，王昱清女友张宛平接受《新明日报》专访，感性放话：我们曾考虑结婚！

《新明日报》曾独家报道王昱清恋情一事，这七年来两人感情稳定，已发展到称呼“老公、老婆”的阶段，两人年龄差距12岁，但外形非常登对，张宛平曾任职广告公司，精于市场推广与营销，予人精明干练的印象。记者日前专访了张宛平，这也是她首次接受本地媒体的访问。

20多年前认识‘没来电’

宛平受访表示，与昱清早在20多年前就认识，“当年我在广告公司，跟昱清早在他拍第一支保健品广告就认识，不过，我们并无来电”。

但缘分就是奇妙，宛平表示，当她因生意的压力感到心烦、不如意时，脑海里第一个想要倾诉的对象就是昱清，“他总是能让人有一种很安全、很踏实，如吃了定心丸的感觉”。

昱清擅于聆听、默默地在扮演着一个好朋友角色，让宛平内心最脆弱的时候，感觉自己不是一个人在面对困难，而在昱清心中，昵称的“公主”就是他的开心果，常能逗得他很开心。

记者打趣问，不是被昱清的帅气吸引？宛平笑说：“《小飞鱼》时代的昱清确实很帅，我当年还是他的粉丝呢！但当年除了颜值，他的演技不怎么样！况且，帅对我只是‘花红’，不是重点。”反应令人捧腹。

受访时，宛平主动提起昱清的婚史，语气带点心疼夹带不平：“外界总喜欢用他有几段婚姻来抨击他，事实上，他与前妻都能相处得很好，就像朋友一样。”

昱清走过的婚姻，会对宛平会造成心理压力吗？

“不会，那只能证明他（昱清）条件优秀，所以才有人要，况且，如果我都不介意（他的过去），又关其他人什么事？”她没有回避问题，态度坦荡。

几年前曾考虑结婚

昱清的贴心与细腻是开启宛平的关键钥匙，七年前，两人正式交往。

现阶段，两人除了是亲密爱人，也在商场上共同进退，一起经营餐饮业、保健品与护肤品，记者问宛平，两人想过结婚吗？

“其实，早在几年前已经考虑过结婚，但碰上疫情最严峻的时候，请客只能50人，昱清在这圈子的人缘很好，大家都准备喝他喜酒，扬言‘不请我就不跟你讲话’了，这么一算，要请的人实在太多了！”

因为“请客”人数左右为难，结婚的霎时冲动被打住了。

宛平认为结婚需要有冲动就立马行动，现阶段两人都安于现状，“说不定哪天忽然又有结婚冲动，我们就马上去结婚！”