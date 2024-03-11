奥斯卡花絮速读包 狗狗拍手是预录 女星摔倒自亏“买了保险”

第96届奥斯卡金像奖颁奖典礼于新加坡时间11日顺利落幕，由《奥本海默》夺下7大奖成为最大赢家。除了奖落谁家，本届典礼及红毯也有不少精彩花絮，随《联合早报》一起来看看。

1）真的没穿吗？

美国职业摔角手出身的男星John Cena（约翰·塞纳）裸体现身颁奖礼，只用小信封遮住重要部位，惊呆现场观众。除了他健硕结实的身材成焦点，他是否全裸也引发讨论。据社媒X上流传的现场画面，只见数名工作人员替他换装时，他把信封拿下，重点部位是用肉色护罩来保护的。

John Cena的重点部位用肉色护罩来保护。（法新社）

2）狗狗拍手其实是预录

“梅西”坐在观众席内。（路透社）

法国名导Justine Triet（朱斯蒂娜·特里耶）的电影《坠落的审判》（Anatomy of a Fall）夺下去年康城影展金棕榈大奖。片中的狗明星是一只7岁的边境牧羊犬“梅西”。颁奖典礼前传出梅西太抢明星锋头，被禁止出席奥斯卡颁奖典礼。不过它仍旧现身会场，戴着黑色领结坐在台下当观众，歪着头正坐的姿势萌翻观众。

Robert Downey Jr.（小罗伯特·唐尼）得奖时，它还被拍到跟着大家一起鼓掌，成为今天全场瞩目焦点之一。典礼还拍到它跑去好莱坞星光大道，对着Matt Damon（马特·达蒙）的星星做出尿尿的姿势，主持人Jimmy Kimmel（吉米金莫）特别放在IG上夸奖“真是好孩子”，大亏好友。而Matt Damon后来被问到Jimmy Kimmel今天表现如何？他摇头说：“糟透了”，笑翻网民。

不过，梅西拍手其实是事先预录好的画面，由工作人员用假狗爪完成，做出狗狗鼓掌的模样。

3）“Barbenheimer”芭比海默之间的互亏

Ryan Gosling及Emily Blunt互亏惹笑观众。（路透社）

瑞恩·高斯林（Ryan Gosling）与新片《特技玩家》搭档艾米莉·布朗特（Emily Blunt）一起颁奖，对特技演员致敬。恰巧他们以《芭比》和《奥本海默》入围最佳男女配角。两部片在去年夏天票房竞争激烈，甚至出现“Barbenheimer”（芭比海默）一词。

两人在台上言和，又大开彼此玩笑，一来一往互亏笑果十足。Ryan Gosling说：“我很高兴终于能把‘芭比海默’的较劲抛在脑后。”Emily Blunt以各自在片中的名字回：“没错，Ken和Kitty可以一笑泯恩仇”，但话锋一转吐槽，“从这个奖季结果来看，并不存在什么较劲吗”，意指《奥本海默》得奖家常便饭，暗酸《芭比》根本不是对手，惹笑全场。

Ryan Gosling也不是省油的灯，先是大器祝贺，“你说得对，你们做得很棒，恭喜”，接着以《芭比》是去年全球大卖14亿美元登上票房冠军，胜过《奥本海默》的9.6亿美元，笑亏：“我想我知道为什么是‘芭比海默’，不是‘奥本芭比’，你们放在字尾，因为你们整个暑假都在搭《芭比》的顺风车！”拿票房数字反击，逗得台下的Margot Robbie (玛格特·罗比)和观众都笑成一团。

除了上台颁奖，Ryan Gosling还担任表演嘉宾，身穿代表《芭比》的粉色西装，开金嗓献唱他在片中演唱的插曲“I’m Just Ken”。Ryan Gosling唱到一半走到台下，直接把麦克风递给Margot Robbie、《乐来越爱你》（La La Land）“前女友”Emma Stone接唱，场面十分热闹。

4）影后爆开的礼服

Emma Stone礼服背后的拉链爆开。（路透社）

Emma Stone（艾玛史东）凭借《可怜的东西》（Poor Things）封后，然而当她上台领奖时，礼服背后的拉链是爆开的。她将这一插曲归咎于Ryan Gosling的表演，说是对方唱“I’m Just Ken”时把她的拉链给震爆的，小插曲逗乐全场。

5）亚洲看不到最佳视觉特效片？

《哥斯拉-1.0》团队拿下奥斯卡最佳视觉特效奖。（法新社）

日本在本届奥斯卡缔造新纪录，《哥斯拉-1.0》（Godzilla Minus One）拿下最佳视觉特效奖，不但是日本团队首度得到奥斯卡这项技术奖，也是影史最知名的怪兽“哥斯拉”诞生70年以来，首度有系列影片入围并拿下奥斯卡金像奖。

尽管《哥斯拉-1.0》叫好叫座，甚至还前进欧美国家上映，但在日本以外的亚洲地区却迟迟未见上片的消息。原因众说纷纭，有指是因为电影的背景设在二战前后，过于敏感，因此片商不打算在亚洲上映该片。另外，也有指已有串流平台购得版权，因此各地戏院无法放映。

6）红毯宣布喜讯

Vanessa Hudgens红毯宣布喜讯。（路透社）

2006年因出演《歌舞青春》（High School Musical）系列女主角而打开知名度的美国女演员兼歌手Vanessa Hudgens（凡妮莎哈金斯），现身奥斯卡红毯时挺着孕肚，惊喜向外界宣布她要当妈妈了。

7）“脚踝保险”

Liza Koshy走红毯时摔倒，令现场的人吓了一跳。（法新社）

美国女星Liza Koshy（莱莎·寇希）穿着一袭鲜红色礼服，搭配15厘米高的红色高跟鞋现身奥斯卡红毯，走到一半突然摔倒，让现场人们都吓了一跳。她被搀扶起来后，幽自己一默：“没关系，我的脚踝买了保险，所以没问题。”