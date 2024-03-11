炎亚纶与耀乐达成和解 律师：可望轻判免坐牢

（台北讯）台湾艺人炎亚纶（本名吴庚霖，改名吴秉孺）因拍摄、散布网红耀乐未成年时的性爱视频被起诉。官订于3月11日下午3时再开庭进行调解，炎亚纶在调解进行约1小时后现身报到。他出庭后透露，已和耀乐和解，但不满被记者指迟到，回呛记者“多做点功课”。

炎亚纶戴著口罩、穿著素色上衣出庭，面对媒体询问“调解谈得如何？”，“为什么迟到？”，炎亚纶呵呵两声，随即进入法院。据了解，今天开庭是先由炎亚纶的律师和耀乐进行调解，调解结束后炎亚纶才现身开庭。

耀乐于调解后先行离去，被问及状况表示，这个案件已经持续了好一阵子，希望可以赶快落幕，可以回归正常的生活，谢谢大家关心。对于记者询问“有想要原谅炎亚纶吗？”，耀乐并未回应，不发一语离去。

至于随后步出法院的炎亚纶则说：“今天双方以最大的诚意达成一个大家满意的结果”，透露和耀乐已达成和解。至于金额多少，他表示“金额不方便透露”，下秒不满被指出庭迟到，酸记者：“真的要跑这个线的，竟然说我迟到，你们要多做点功课”，语毕随即走人。

据“壹苹新闻网”报道，律师廖芳萱分析，若法院考量炎亚纶已与耀乐和解、确有悔意且认罪，很可能判刑2年以下，并有机会获得缓刑，意味着免坐牢机率很高。

炎亚纶盼外界斟酌用字

全案源于耀乐去年6月间开记者会控诉，16岁时曾与炎亚纶交往，炎亚纶却很常自己先起床，“看我（耀乐）还在睡，就不管我的感受，执意进入”，“最可怕的事情是趁著我不注意，依然拿手机偷拍录影，以致后面发生毁灭我人生的外流事件”，耀乐对炎亚纶提告。

检警调查时，透过鉴识单位还原炎亚纶手机，查出视频是2017年底到2018年6月间，炎亚纶和当时年仅16岁的耀乐交往时，用手机拍摄两人性爱片，虽从画面看来耀乐应知情未偷拍，但因他未满18岁，且炎亚纶还在2019和2020年间，透过line将性爱片分别传给2名身分不详的网民观看，因此检方依违反《儿少性剥削防制条例》意图散布而持有少年性影像罪、拍摄少年性影像2罪将炎亚纶起诉，2罪刑度均为6月以上、5年以下。至于耀乐提告炎亚纶性侵部分不起诉确定。

士林地院去年12月开庭时，安排炎亚纶和耀乐调解，耀乐事后透露自己提出的和解条件，包括要求炎亚纶捐赠700万台币（约29万新元）公益基金。今年1月底法官再次传唤2人出庭，但耀乐因出车祸请假，只有炎亚纶出庭。炎亚纶则在当时庭讯后受访时表示，有几件事情澄清，他提及，强制性行为跟偷拍，检察官已经都不起诉了，希望未来不管是媒体、网民都要斟酌用字，给他的人生一个开口，没有做的事情不要加在他身上。