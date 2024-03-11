金秀贤没看《泪之女王》首播 现身IU演唱会叫破喉咙点歌

（首尔讯）韩国歌手IU（李知恩）的世界巡演“H.E.R”2日在首尔起跑，4场演出于上周末落幕，吸引刘在锡、李准基、朴宝剑等大咖到场，男友李钟硕也没缺席，现场星光熠熠。

金秀贤3月9日被目击现身参加IU的个唱，戴着黑色帽子坐在观众席。有被眼尖的网民发现金秀贤身影，且9日刚好是他睽违荧幕3年，新戏《泪之女王》首播的日子，此举被网民笑说“竟然没看自己的戏跑去看IU”，“金秀贤叫破嗓好可爱”。

此外，有网民在论坛以“我朋友今天去IU演唱会，跟金秀贤坐在同一区”为题，透露“（金秀贤）安安可时一直狂喊《只有我不知道的事》点歌，甚至喊到最后”，非常狂热。当天IU在大萤幕上秀出《唠叨》歌词，全场粉丝跟着歌词，主动分半男女对唱，该网民表示金秀贤也不例外，“听说连《唠叨》也很认真唱了，顺便说一下，他坐1楼9区。”

另外也有网民晒出开放点歌的视频，台下粉丝各自大喊自己想听的歌曲，视频中录到金秀贤以辨识度超高的声音，叫破喉咙大喊《只有我不知道的事》，嘶吼好几次都没被IU听到，没能成功点歌。金秀贤一直坐在原位听完长达1小时的安可，没有中途提早离场，获得IU粉丝赞赏他看演唱会很有礼貌。

金秀贤过去与IU多次合作，从2011年“Dream High”到“The Producers”，也曾跨刀助阵IU主演的《德鲁纳酒店》及MV“Ending Scene”，就连自己的新戏撞期也要力挺IU。当天刚好是金秀贤时隔3年推出的新剧《泪之女王》首播，他没在家收看播出，选择到IU的个唱捧场，好交情不言而喻。而《泪之女王》在金秀贤与金智媛搭档的收视保证下，从首播5.9%飙升到第2集的8.7%，稳坐同时段戏剧冠军。