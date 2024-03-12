孺子可教也

8频道 晚上9.00

小六会考即将到来，三个教育方式迥异的爸爸以自己认为最好的教育方式管教孩子。刘奕阁（陈邦鋆饰）是“鹰爸”，把儿子的空闲时间填满各种学习和训练。在澳大利亚多年的巫尚进（张耀栋饰）秉持“放养式”的羊爸教育，认为爱玩是每个孩子的天性。陈哲铭（林明伦饰）则是“兔爸”，让两个女儿根据自己的兴趣选择自己的路。

星期二特写：重启

8频道 晚上8.30

从小缺乏家庭温暖的李敏仪，年轻就开始过着糜烂的生活，夜夜笙歌，喝酒、抽烟、滥用药物。一次过量用药，几乎丧命，从鬼门关绕了一回，她痛改前非。 然而，人生依旧跌宕起伏，但她不再退缩。现在50多岁的李敏仪，成立了社会企业，帮助有前科的年长妇女重返社会。

塬上（首播）

Eazie TV应用·中国电影频道 晚上9.45

主演：高子沣、孟海燕、王沛禄、何苗、赵继峰。讲述记者康文回到阔别已久的故乡，报道一只被无意发现的国宝朱鹮，在追逐和隐藏这只朱鹮的过程中，逐渐揭开每个人的疮疤。

妄想

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：蔡卓妍、余文乐、梁洛施。梁咏娜与男友分手后，经常写日记，并将自己困于胡思乱想的世界。直到一天，她遇到与男友极为相似的伟豪，两人瞬即堕入爱河，但关系却很快又进入冷淡期。究竟是伟豪变心，或是咏娜跌入妄想的国度，以为伟豪要与她分手？

举报者 The Whistleblower

Viu 已上线

《举报者》改编自真人真事。（Viu提供）

朴海日、柳演锡和李璟荣主演的韩片，改编自真实事件。讲述新闻调查节目制作人尹敏哲收到一份关于非法买卖人类卵子的情报，经调查发现科学家李长焕牵涉其中。李长焕因为对人类胚胎干细胞的研究而知名，被视为韩国的民族英雄。尹敏哲在对李长焕的调查中，受到来自公众舆论和政府的指责与压力。