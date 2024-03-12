超过一年半没新作 黄碧仁静待有缘角色

自《你的世界我们懂》后未有新作，黄碧仁接受《联合早报》访问时说，合适的角色看缘分，“我不急。”

黄碧仁在“红星大奖2023”以《你的世界我们懂》的母亲角色拿下她的第五座“红星”最佳女主角奖。《你》剧2022年8月结局，时隔超过一年半，黄碧仁是否正在酝酿新作？

她回复说，目前没接到新戏，“得看剧本、剧种和角色，可能他们（剧组）还没有适合的角色安排给我吧。这个是看缘分的，我也不急。”

黄碧仁以《你的世界我们懂》的角色拿下第五座“红星大奖”最佳女主角奖。（档案照）

记者过去访问黄碧仁，时不时会问她“现阶段想演怎样角色”，发现她的答案始终如一，这次也不例外。她说：“我从来不向往要演怎样的角色，也不会要求剧组为我创作一个怎样的角色。我只希望每次接到的角色会带给我一个惊喜。”

她享受创作角色的过程，“我会在自己的能力范围内，在不影响剧本设定的情况下，添加一些精彩的东西，重新诠释给我的每一个角色。”

年纪越大要求越少

黄碧仁3月7日过55岁生日。问起生日愿望，她告诉记者随着年纪越大，要求的事情会越来越少，“每一年都会长智慧，成长之后要求的东西其实是越来越少。希望一家人平平安安，健健康康，开开心心，这些已经很足够了。”

黄碧仁生日当天，最开心的是应该是她家16岁、14岁的两个女儿，因为爸妈带她们去看偶像Taylor Swift（泰勒丝）的演唱会。

湿漉漉喘吁吁庆生

黄碧仁的55岁生日记忆有点湿漉漉，有点喘吁吁。

黄碧仁陪女儿看泰勒丝演唱会，当天下大雨，她和家人进入会场时已成为落汤鸡，她在社媒晒出头发乱了的照片。（取自黄碧仁IG）

生日当日，等女儿放学回家后，一家人替黄碧仁唱生日歌，蛋糕还来不及切，四人就出发去新加坡体育场。当时下大雨，她、老公和两个女儿进入会场时已成为落汤鸡。黄碧仁笑说，明显看出女儿们期待偶像的演出多于庆祝母亲的生日，但她认为情有可原，“泰勒丝近年不会再来了，生日一整个月都可以庆祝，我不介意。”

多年来坚守“三不做”

黄碧仁驻颜有术，看不出实际年龄。问起保养和keep fit的秘诀，她提到多年来坚守“三不做”——不烟，不酒，不“蒲”（不崇尚夜生活）。

她说：“对身体有害的东西，尽量不去碰，这样子可能会减缓老化吧。我们当艺人的，颜值要尽量保养，为了工作常常化妆或暴晒，如果不保养，老化会加速的。”

饮食方面，她每早必定先喝一杯温开水，平常不择食，但不暴饮暴食，一切适量，“我还没‘练成’无糖，我喜欢浓浓的咖啡，没有糖会太苦涩。”

培育孩子独立判断能力

黄碧仁的24岁儿子目前在纽约念硕士班，修读公共政策（Public Policy）。黄碧仁鼓励孩子出国念书，“出去转一圈，思想或种种方面会学习独立。孩子们在我们的手心里长大，很多东西都靠父母帮忙准备……人在国外，很多东西都得靠自己了。身为家长，我觉得让他们自己学习、出去看世界是很重要的。”

黄碧仁的儿子（左）目前在纽约读硕士。（取自黄碧仁IG）

她认为教育并非让孩子照着家长的想法走，而是培育孩子独立的判断能力，“要有成熟的思想判断自己的选择，并且对选择负责。生活中不管处于什么阶段，我们逃不过得做选择这件事的。”

身为思想开通的母亲，假如儿子交洋女友，黄碧仁能接受吗？她说，自己没那么老古板，也不会自寻烦恼想孩子的情事。她透露，儿子出国前已名草有主，所以目前倒是没有这个情况。