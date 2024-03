好莱坞大片《奥本海默》毫无悬念横扫第96届奥斯卡金像奖,一举夺下最佳电影、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角等七大奖,是最大赢家。今年的颁奖典礼弥漫着反战气息,不仅出席嘉宾佩戴红色微章支持以哈冲突停火,得奖导演、演员也在致辞时发表反战宣言。结束了好莱坞历时最长的罢工潮,奥斯卡特别向幕后人员致敬,认可他们对影业的贡献。

第96届奥斯卡金像奖3月11日(本地时间)早晨,在洛杉矶好莱坞杜比剧院举行颁奖典礼,经验丰富的Jimmy Kimmel(吉米金莫)四度担任大会司仪。

获13项最多提名的《奥本海默》(Oppenheimer)零意外扫下七个大奖,包括最高荣誉的最佳电影、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳原创音乐、最佳摄影和最佳电影剪辑。这些奖项与《奥》片2月18日在“英国奥斯卡”——第77届英国电影学院奖(BAFTA)上所获得的七项大奖相同。

《可怜的东西》(Poor Things)紧随其后,从11项提名中赢得最佳女主角、最佳制作设计、最佳服装设计和最佳化装与发型四项大奖。

英国导演强纳森葛雷瑟凭《利益区域》拿下最佳国际电影,他在致辞时发出反战宣言。(路透社)

与过去几届奥斯卡颁奖礼稍不同的是,今年颁奖礼内外都弥漫了反战气息。美国线上杂志“Deadline”在赛前报导,奥斯卡颁奖典礼当天可能会有示威者到场表达不满,当局因此在周遭加强戒备。

奥斯卡过去一般都在美国傍晚时间(本地时间约早上9时)举行,今年却提早在当地时间下午3时30分(本地时间约清晨6时30分)开始,主要也是以大会和嘉宾的保安与安全为优先考量。尽管如此,场外仍出现抗议以哈冲突的零星示威群众,但洛杉矶警方和奥斯卡大会紧密配合,让颁奖礼得以顺利举行。

奥斯卡颁奖礼现场附近大票警察严阵以待,面对反战示威者的抗议,现场一度陷入紧张。(路透社)

另外,代表16万名好莱坞演艺人员的美国演员工会(SAG-AFTRA)和美国编剧工会(Writers Guild of America)先后展开为期148天的好莱坞双重罢工潮,也是好莱坞历来最长的停工时间,导致整个电影行业陷入六个月的停顿。

两大工会与好莱坞达成协议后复工,他们对影业的贡献,在今年的奥斯卡颁奖礼上得到更公开显著的认可,包括全体幕后人员台前亮相,接受嘉宾们起立鼓掌;另外有一个向幕后特技演员致敬的环节,多少也是好莱坞展现谦卑的表现。

艺人佩戴红色别针反战

拿下最佳国际电影的大师级影片《利益区域》(The Zone Of Interest),是一部以平和日常的手法描写纳粹集中营恶行的另类反战片,电影在奥斯卡大奖之前,已先拿下第76届康城影展“影评人大奖”,备受好评。

英国导演Jonathan Glazer(强纳森葛雷瑟)在领奖时喊话:“我们的电影呈现去人性化后,这个世界会变成怎样,这些历史塑造我们的过去与将来……无论是10月17日以色列的受害者,或加沙持续的战事,这些都是毫无人性的。”

乌克兰导演米斯蒂斯拉夫车尔诺夫(右)和奥斯卡影帝希利安莫菲,先后在领奖时发表反战及宣导和平的言论。(路透社)

由乌克兰记者Mstyslav Chernov(米斯蒂斯拉夫车尔诺夫)执导的纪录片《马里乌波尔20天》(20 Days in Mariupol,又译《战场日记》)拿下今年奥斯卡最佳纪录片,也是乌克兰作品首次得到奥斯卡奖。

导演上台语带哽咽致词:“我希望我没机会拍这部片子,也希望用这个奖项去交换,交换俄罗斯没有攻打乌克兰,不占领我们的城市,杀害乌克兰同胞……但我无法改变历史和过去,我们一起确保历史被真实地记录下来,真相能水落石出,这些人们将不会被遗忘。因为电影建筑在回忆上,回忆则源于历史。”

不少艺人胸前别上圆形红色徽章,支持 停火。(路透社)

新科影帝Cillian Murphy(希利安莫菲)在今年奥斯卡“威水片”《奥》里饰演原子弹之父,电影题材间接跟毁灭性战争挂钩。他上台致词时语重心长地说:“我们拍了一部关于原子弹之父的电影,无论好坏,我们都活在奥本海默打造的世界里,希望把这个奖项献给世界各地的维和人员。”

观众也许会发现,今年不少出席奥斯卡的嘉宾都别上红色圆形徽章,以支持以哈冲突停火。

艾玛史东黑马姿态夺影后

回到奖项本身,艾玛史东这次以黑马之姿,击败大热门《花月杀手》(Killers of The Flower Moon)的Lily Gladstone(莉莉格莱斯顿)夺得影后,让现场哗然。以奥斯卡一向偏向“政治正确”(种族、性别、平权等)的做法,莉莉格莱斯顿的赢面其实较大,加上艾玛史东在《可怜的东西》的演技虽然精湛(角色本身很出位),但相较《花》描写印第安原住民血腥史的大格局,《可》显得比较“轻浮”,喜欢严肃“大议题”的奥斯卡评审,这次竟选了艾玛,确实让人另眼相看。

二度拿下影后头衔的艾玛史东,在台上喜极而泣,自嘲自己已经语无伦次。(路透社)

艾玛也是继Olivia de Havilland(奥利维亚德·哈维兰德)、“玉婆”伊丽莎白太勒(Elizabeth Taylor)、“梅姨”Meryl Streep(梅莉史翠普)、Jodie Foster(茱蒂佛斯特)、Luise Rainer(路易丝赖纳)和Hilary Swank(希拉莉史旺)之后,第八位35岁以下囊括两座小金人的女星。

她在2017年凭歌舞剧《乐来越爱你》(La La Land)拿下第一座奥斯卡影后宝座。

亚裔影人今年仅日本的宫崎骏和“哥斯拉”突围

过去两三年,因为疫情关系,后来又闹出罢工潮,导致许多好莱坞大片停摆,为亚裔影人制造一个真空,趁势出位。2023年第95届奥斯卡颁奖典礼上,亚裔参赛者多,得奖也多,亚裔影人扬威奥斯卡,让一向以西洋商业片为主导的奥斯卡,出现了一股清流。

当时,小刀锯大树的《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)共入围11项奥斯卡奖,扫走七个大奖,包括最佳电影,杨紫琼更成为第一位获得影后的亚裔演员;另外《天》也拿下最佳男配角、最佳导演、最佳电影剪辑、最佳原著剧本等奖项。

去年凭《天马行空》成为首位亚裔影后的杨紫琼(左)和去年的最佳男配角关继威,今年担任颁奖嘉宾。(路透社)

今年亚裔脸孔方面,虽然美国华裔导演王湘圣的《奶奶跟外婆》入围最佳纪录短片;台湾江松长拍摄的短片《金门》(Island In Between)入围最佳纪录短片;金国威的《奈德》(Nayd)获得最佳女主角和女配角提名;韩裔女导演宋席琳(Celine Song)的处女长片《之前的我们》(Past Lives)也入围最佳影片与原创剧本,但面对各奖项强片来势汹汹,今年亚裔作品几乎全军覆没。

宫崎骏凭收山之作《苍鹭与少年》二夺最佳动画片大奖。(取自奥斯卡官网)

仅仅日本动画大师宫崎骏的收山之作《苍鹭与少年》(The Boy and the Heron)拿下最佳动画长片,以及日本东宝第30部哥斯拉电影《哥斯拉-1.0》(Godzilla Minus One)夺得最佳视觉特效奖。不过,这却也是史上获得奥斯卡殊荣的首部哥斯拉电影,更是日本影片首次在奥斯卡赢得视觉效果奖项。

另外,尽管今年亚裔作品陪跑较多,但大家还能在奥斯卡颁奖礼上,看到去年的影后杨紫琼和最佳男配角关继威当颁奖人,也算是犹有荣焉。

奥斯卡欠诺兰更多认可

高大的Christopher Nolan(克里斯多福诺兰)有外星人的脑袋,多烧脑的故事剧本都能精彩呈现,影片的“存在主义”元素鲜明,作为本世纪最有创造力又卖座的导演,奥斯卡过去十几年来对他兴趣缺缺,他始终不是奥斯卡疼爱的“孩子”。诺兰入行22年才入围奥斯卡寥寥五次,好不容易在2017年凭战争史诗大片《敦克尔克大行动》(Dunkirk)首次入围奥斯卡最佳导演奖。

克里斯多福诺兰代是商业影坛最具创造力和票房卖座力的导演之一。(路透社)

这次诺兰再挑战史诗般的大时代人物,更得心应手,而美国电影工业和协会也一早肯定《奥》和诺兰的成就,拿下最佳导演奖座算轻而易举。

记者认为,作为当代商业影坛最具创造力和票房卖座力的导演之一,奥斯卡欠诺兰更多认可,蓄锐待发的他累积足够的筹码后,终于在今年的奥斯卡一口气将成果全部兑现。

怪奇比莉(右)和哥哥菲尼亚斯.奥康奈尔是音乐创作的好搭档,这次更一起得奖。(路透社)

第96届奥斯卡得奖名单