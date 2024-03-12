三“兴化”艺人爱卤面炒米粉

刘琦大年初一煮兴化面线；董姿彦遗憾没学好兴化方言；向洋曾与家人回莆田探亲，配合今天登场的《兴化美食文化节》，三名兴化籍贯艺人同《新明日报》分享他们从小到大最爱吃的兴化美食。

由新加坡莆仙同乡联合会首次主办的《兴化美食文化节》，即日起至星期天（3月17日）在乌节路义安城广场举行，民众可在会上品尝多达30种以上的兴化美食，如姜橄榄串、海蛎饼、盐焗猪肝、豆丸泗粉、头水炸紫菜、九转粉肠等，同时还能欣赏来自本地和莆田的精彩文娱表演。

据了解，本地约有2万7000名兴化人，在演艺圈中也有不少，如刘琦、董姿彦和向洋等。

刘琦接棒妈妈 过年煮面线

刘琦接受《新明日报》访问时透露，双亲都是兴化人。她笑说：“我对兴化最深刻的印象就是面线和卤面。”

原来每逢大年初一，刘琦的妈妈就会煮一大锅兴化面线。“那是一道很简单的菜肴，有猪肉、海鲜等，不过，印象最深刻的是紫菜，那可是亲戚从莆田运过来的……它被卷成条状，我们必须慢慢拆开洗净，因为有很多沙，再将它晒干。”

刘琦也透露，三年前妈妈将年初一煮面线的重任交给她。此外，她也分享小时候吃另一道莆田美食——卤面的往事；“小时家境不是很好，每次吃卤面都会配白饭吃，因为这样才吃得饱。”

问她有没有想过回莆田探亲？

“想呀，母亲曾经告诉我她的乡下是莆田石柳村，但我在地图就是找不到，后来向本地的莆田会馆查询，才知道是母亲记错名字了，应该是西柳村。”

董姿彦遗憾没能学好兴化方言

刚结束妆艺大游行，目前正在养精蓄锐，准备参加6月份新加坡华乐团举办的《梁文福音乐会》的董姿彦告诉记者，她父亲是兴化人，母亲则是客家人。

“我对兴化文化不太熟悉，只会吃，小时候阿嫲会炒一大盘兴化米粉，米粉是细细的那种，里头有海鲜、肉类和紫菜……典型的兴化美食。”她笑着说。

对于这次能参与《兴化美食文化节》演出，董姿彦表示非常开心，“因为可以补缺自己对兴化文化的知识，也能更进一步了解兴化的文化。”

不过，她感到遗憾的是自己不会说兴化方言。“从小我跟老人家以华语和英语沟通，很少有机会说兴化方言，再加上我的阿公阿嫲走得比较早，没有太多机会向他们学习，这是我感到遗憾的。”

说起娱乐圈其实有不少艺人也是兴化籍贯，董姿彦透露她在在参加《中国好声音》后，才知道向洋的母亲娘家是兴化人，舞台剧演员、梦FM成员之一刘晋旭也是兴化人，“每次和他们合作或聊天，都会感到特别亲切，好像一家人。”

向洋曾随家人到莆田探亲

和刘琦、董姿彦一样，向洋从小就知道自己是兴化人，不过，他却对兴化文化一知半解，直到近年兴化饮食文化开始在本地兴起，才对它有更深的了解。

问他对兴化文化的初体验是什么？向洋回答：“莆田卤面。”

他说，每逢过年过节，婆婆一定会煮给家人吃，“小时候我只能在家中吃到，所以当时还一度以为是婆婆发明的一道菜呢！”

也因为这样，向洋爱上了兴化卤面，“因为兴化卤面必须用手工的面条来烹调，真的很不容易。”

令向洋感到欣慰的是，多年前曾和家人一起回莆田探亲，“我们的大家庭探亲团约有15名成员，到了那里，我看到那么多从未见过的亲戚，感觉有点超越现实。”