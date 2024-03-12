娱乐吃瓜：《鱿鱼游戏2》《甜蜜家园3》等即将开播 好口碑成双刃剑

不少韩剧在剧末留下悬念，吊着观众胃口让大家苦等续集。2024年将迎来不少人气韩剧的续集，《鱿鱼游戏》《机智医生生活》《甜蜜家园》等热门剧集，剧粉们翘盼的日子终于要来了。

来看看即将上线的几部热门韩剧续集，它们的看点在哪里？哪一些元素有可能‘踩雷’，拖垮热门剧口碑？观众对这些热门剧的期待值，是否成为制作组“头痛”的理由？

《鱿鱼游戏2》—— 演员阵容强大但引争议

2021年风靡全球的动作惊悚剧《鱿鱼游戏》，它不仅是Netflix史上最高收视率的剧集，精彩的剧情和演技更斩获无数国际奖项。第一季结束后，Netflix在2022年宣布和原导演黄东赫（Hwang Dong-hyuk）搭档第二季的制作，并说：“将以更加新颖的游戏和惊人的故事再次与大家见面。”令许多剧迷期待。

第二季的演员阵容引起不少关注，除了原班人马李政宰（Lee Jung-jae）、李炳宪（Lee Byung-hun）、孔刘（Gong Yoo)和魏嘏隽（Wi Ha-joon），还有新面孔——朴圭瑛（Park Gyu-young）、任时完（Im Si-wan）、姜河那（Kang Ha-neul）和朴成勋（Park Sung-hoon）等。而消息也指出时隔7年回归荧幕的Big Bang前成员T.O.P（崔胜铉）将参与演出，他曾因染毒判刑，其出演引起许多韩国网民不满。

第二季的演员阵容有原班人马孔刘（左起）、李政宰和Big Bang前成员T.O.P，引起网民争议。（取自Netflixkr、艺人IG）

新季预计在2024年的下半年播出，虽有因T.O.P出演在韩国引起“罢看”的小风波，还是有不少剧迷表示苦等三年终于迎来新剧情，盼能在第二季揭晓前作埋伏的伏笔。但有网民担心，新一季的内容是否重复前季的套路而变枯燥，还有待剧情上线才能见真章。

《总有一天机智的医生生活》—— 导演编剧换人 原班人马消失？

就在大家翘首盼望《机智医生生活》第3季的出现时，传出其青春衍生篇《总有一天机智的医生生活》将在今年上线。但因这部剧并非两位原执导申元浩和编剧李祐汀制作，让不少剧迷感到失望，担心剧情无法达到原有的风格。

《机》系列剧情以温馨治愈又接地气的风格一直拥有好口碑，第二季还曾经创下韩国电视台tvN的首播收视率纪录，达到12.4%。不过导演申元浩曾表达暂无拍第三季的计划，也不希望因续拍而绑住演员的工作计划。

《机智医生生活》(上图）曾创收视率记录，其衍生篇《总有一天机智的医生生活》（下图）将在今年上线。（互联网）

《总》将由《Moving异能》获得高人气的新晋演员高允贞（Go Youn-jung）主演，剧情将围绕律帝医院的分行—— 律帝钟路医院的妇产科展开，讲述实习生、新手医生和教授之间的故事。

虽有人气新人高允贞带头，但其余新生代演员的脸庞令不少观众感到陌生，毕竟《机》中资深演员组成的默契五人组早深入人心。所以剧迷们暗暗许愿在衍生篇中能和原卡司有梦幻联动。

《甜蜜家园3》——第二季口碑下滑 第三季能否拯救？

Netflix另一原创剧《甜蜜家园》在第一季播出后爆红，平台在2022年便宣布一口气续订第二和三季。第二季作品在2023年年尾上线，但口碑远不如第一季。有观众觉得剧情没有主旨，导致情节非常混乱，故事节奏被批拖沓，令许多剧迷大失所望。第三季将在今年播出，不知是否会挽回观众的心？

《甜蜜家园3》将在今年播出，不知能否扳回第二季的口碑。

续集未必“包赢”

很多时候，第二季的续拍常常是因为前作获得佳绩后，才决定制作。但这绝对不是一种“包赢”的方程式，记者认为这三个元素，会是制作组需要解决的问题。

首先，正因为前作的内容新鲜精彩，观众对续集的期待值自然会变高。但，制作团队若完全依照前作的套路，可能会被观众嫌故事变得枯燥无趣，但若大改剧情又会遭到挑剔观众不满。第一季火红，也就变成了一把双刃剑。

《机智医生生活》第一季反响热烈，第二季收视率同样获佳绩。（互联网）

再而，拍摄续集时，观众常常会要求原班人马参与，才不会失去原作的韵味。如《机》便是如此，第二季完全使用原卡司，熟悉的脸庞让剧迷看得入迷开心。但是对剧组和演员来说，原班人马拍续集是件困难的事情，大家不仅要对上行程，有些演员也需要牺牲其他作品的机会拍摄续集。如果涉及的演员变多，就常常会陷入取舍，甚至是要高价预定一些演员的档期。

而最后一个“头痛”的理由，是制作组必须确保续集的剧情不能马虎。就有网民在评论《甜蜜家园》时指出，第一季的剧情按照同名漫画改编，其结尾与原作漫画结尾相符，因此剧情较为流畅。然而第二季脱离漫画剧情，便在故事情节上出现漏洞，令观众难以投入。

接下来还有好几部热门续集即将上线，惊悚剧《京城怪物2》即将在今年播出。（互联网）

接下来还有好几部热门续集即将上线，校园丧尸剧《僵尸校园2》、搞笑动作剧《热血司祭2》、邪教题材剧《地狱公使2》、惊悚剧《京城怪物2》等，有哪部是你最期待的呢？

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