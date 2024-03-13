娱乐吃瓜：与陈澍城夫妇叙旧欢 王丽萍揭吴镇宇父子互怼日常

稍早前，网上突然出现吴镇宇和妻子王丽萍、儿子费曼，在春节与新加坡友人聚餐的照片，同框的还有陈澍城和太太黄佩如。他们原来有交情？

《联合早报》记者联系上吴镇宇太太王丽萍，她解释说发照片的是酒店公关不是她。记者不意外，吴镇宇平时很少新闻，王丽萍比他更低调；陈澍城一样很少闹花边，更别说低调如隐形的黄佩如。记者好奇的是，怎么两对在圈中以低调著称的夫妻档，竟然有外界不知道的交情。

参加第二届“才华横溢出新秀”进电视圈的王丽萍告诉记者：“当年入行跟澍城大哥合作过，他很照顾晚辈。我那时没有人生经验，不会演戏，他会教我，其实不是正式教啦，是指点我，不要让人误会我演戏那么烂是他教的，呵呵！我NG很多次，他也没有生气。”谈起当年的演技，王丽萍毫无保留地自黑，“我儿子看了，也说我演得很烂，哈哈哈！”

王丽萍自从嫁到香港之后，只有逢年过节回来，她也没再联系许多圈内人。一次因缘际会，她和黄佩如遇上了，于是开始互通短信息，她形容有种“交笔友”的感觉。这一通信，两家人的距离也拉近了。除了受冠病疫情影响的那两年，王丽萍农历新年必定回家探望父母。去年黄佩如夫妇约她和吴镇宇吃饭，今年她礼尚往来。

王丽萍（右）和黄佩如都称得上是美魔女。（王丽萍提供）

与“才华”同期无联系

王丽萍与黄佩如都已洗尽铅华多年，专注在家当贤内助，两人平日的信息往来，除了问候还谈什么？王丽萍说，她通过社媒，看到黄佩如拍摄的风景照十分好看，还养了一对特别可爱的爱情鸟，两人的话题离不开这些生活情趣。她也形容黄佩如是驻颜有术的美魔女。

记者问她还有跟其他圈内人联系吗？她那一届“才华”的冠亚季军分别是周初明、李美玲、陈泰铭，不过王丽萍跟他们都不算熟，“我最近透过叶丽梅，与王爱玲恢复联系了。”

叶丽梅当年初出茅庐，以艺名“喳喳”在电视台主持节目，碰上刚出道的王丽萍，两人相当投契。王丽萍接着说：“还有你……”是啊，记者那时也刚入行，因为采访认识了她们。“我记得我们三个人一起到过我家还是喳喳的家……”她一句话，让记者的脑海浮现出那段青涩懵懂的岁月。

也因为当年采访而相识留下好印象，王丽萍如今还会接记者的电话。那个年代，认识一个人可以是一辈子的事。在圈中像玉女一样纯洁的她，之后变人妻、人母，不变的是保守、低调，记者了解她的立场——能不上媒体就不上，非上不可那就体面地上，其他负面新闻一概不沾，为的是守护她最在乎的家庭。

王丽萍（右）透露儿子（中）和老公互怼是日常。（王丽萍提供）

费曼与吴镇宇互怼是日常

聊完自己聊独生子，记者提起去年费曼自称“有病”退出微博引人担心，王丽萍一解记者之惑说：“他当时皮肤敏感，我带他去看中医，而且他之前说过如果粉丝超过百万就退出，后来超过百万他就退出了嘛！”原来就这么简单。

她也赞成儿子这么做，15岁的费曼就读于香港的新加坡国际学校，今年要考O水准会考，不玩微博可以收心读书。

费曼大概是星二代中，最常和父亲吴镇宇在社媒上斗嘴耍乐的一个。网民看着有趣，媒体也爱转发。王丽萍说，儿子在学校本来就有开心果称号，在家和爸爸的日常相处模式也是如此，“所以我说我家里有两个孩子，一大一小。我老公他也有小孩子脾气，虽然外人看了说是艺术家脾气。我就是喜欢他的真。”

王丽萍透露，前两年儿子在微博上写文字发视频，是因为疫情弄得大家都不开心，他想娱乐一下大众。现在时机过去，可以收了。她又说，社媒账号会引来广告商的私信，说请他做这做那可以收费什么的，关掉账号就可以把这些杂七杂八的事全排除在外。

费曼有音乐天分想念电影

儿子面临人生重要的会考，作为母亲的王丽萍有压力吗？她回答：“没有压力。其实我只期盼儿子的学业成绩及格……在（班级）中间（段）就好了。”

虽然父母都不是歌手，但王丽萍透露儿子在音乐上显露天分，他参加过香港儿童合唱团，据知陈奕迅和邓紫棋小时候都曾是该团的一分子。他后来学过钢琴和木吉他，今年春节期间，费曼参加学校的音乐节表演，用两个月学习，就用借来的电子吉他弹奏出可以上台的水准。王丽萍和吴镇宇决定送他一把电子吉他作为奖励。她说，儿子显露兴趣后，他们才会送他新乐器或去学技艺，不会滥送。

问王丽萍有没有打算让儿子回新加坡念书？她说短期内不会。至于未来，她说：“如果儿子愿意报考新加坡大学，我也乐得多回家探望父母。不过目前儿子想念的科系，新加坡大学似乎没有，即使有，在新加坡念似乎也不是最理想的。”猜到了吗？费曼现在对电影系最有兴趣，王丽萍说未来不排除送他到电影制作发达的地方进修。

她说：“孩子长大了就是独立个体，未来父母只能给意见，不可以控制他们了。”

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