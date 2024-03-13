3月13日、14日热播站

乐游原（首播）

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上9.00

改编自同名小说，讲述朝堂动荡皇权旁落，镇守边关的皇孙李嶷（许凯饰）被迫承担起平叛重任，与隐藏真实身份的将军独女崔琳（景甜饰）各领一军卷入纷争。二人在数次交锋中相杀相爱。

开着餐车趴趴走

8频道 晚上8.00

主持人王禄江、郭坤耀和厨师李尚滨在仁嘉隆幸福村制作风筝也放风筝，品尝淳朴美食，重拾简单的幸福感。三人在胡须港结识热爱大自然的新朋友，体验生态旅行，喜见成群海豚。最后，三人以潮州肉骨茶和嘉宾们交流，分享这趟旅程点滴。

Close Friend 3 Soju Bomb!

Viu 13日上线

泰剧。讲述一群怀揣着成为韩国流行偶像梦想的年轻男孩最终没有出道的机会，他们决定在返回泰国之前徹底玩乐。 然而，意想不到的事情发生了，他们再次开始寻找失踪的记忆和梦想。

独行侠：天寒地冻

Alone: Frozen

Eazie TV应用·历史频道 晚上7.10

六名资深独行侠在冬季开始前留在冰寒的北大西洋海岸，展开他们人生中最大、最寒冷的挑战。

成名之旅：麦当娜

Artist To Icon: Madonna（首播）

Eazie TV应用·Global Trekker探索世界频道 晚上9.55

专访麦当娜第一任经理人卡缪巴庞、舞者卡尔顿威尔邦、艾薇塔工作室执行官罗伦莱等，了解这名巨星的成名过程。

世界独特社区

U频道 14日晚上9.00

柬埔寨的大山深处，有一所以垃圾盖成的学校改变了当地人的命运，贫困的孩子以回收物作为学费，获得上学机会。印度东北与孟加拉边界的莫里农，一尘不染的环境并非偶然，而是村民们从小被灌输了保持卫生、整洁环境的观念。

孺子可教也

8频道 14日晚上9.00

奕阁和珊珊闹得不欢而散，把气发在远扬身上，对他进行更严格的魔鬼训练，尚进忍不住上前制止，却遭奕阁不礼貌对待。珊珊憋了一肚子的气，正好Jason和Jayley在走廊吵闹，让原本心烦意乱的珊珊，忍不住出来斥骂他们，还和丽娟吵了起来！

秋天的童话

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 14日晚上9.00

主演：周润发、钟楚红、陈百强。年轻女子从香港远赴纽约留学，人生路不熟，幸得粗俗不堪的远房亲戚照顾。纵使二人看似南辕北辙，朝夕相对后竟互生情愫。无奈秋天来到，两人被迫黯然分别。