《女兵外传》林丽香34岁当奶奶 “从不鼓励他早生”

新加坡网红林丽香（Shirli Ling）曾参演梁智强的电影《女兵外传》，饰演“Chow Ai Lian”。她近日在社媒IG上载视频，透露自己34岁时当了奶奶，引发网民热议。

林丽香在3月7日发布的视频中说，她的长子在去年17岁那年，因女友怀孕当了爸爸。这也让她在34岁那年就当了奶奶。 林丽香17岁那年生下了第一胎，现在育有五个孩子。她最大的儿子今年18岁，接下来几个孩子，分别是17岁、13岁、10岁和8岁。

林丽香分享心路历程：“早婚有早婚的好，迟婚有迟婚的好，看你的路这么走咯。”

3月11日，林丽香在另一个视频中说：“我儿子在去年17岁时做爸爸，他只是比别的孩子，好奇心比较重，他比较贪玩。所以当他告诉我他女朋友怀孕的时候，我要让他自己决定，为他自己的行为负责任。我的想法是，‘你们想生吗？你们必须为自己的行为做出一个选择，我不能帮你做决定说，你要拿掉或是你一定要生，我不能。因为这是你们的未来，未来的路怎么走下去，你们自己要去面对。（如果）我帮你做了这个决定，以后你后悔了你会不会恨我？’

林丽香也说：“我从来不鼓励他们（早生），因为我自己年轻做父母，我的经历也非常辛苦，不容易，走过来的路都很难，所以我都不会鼓励他们早生。可是既然事情已经发生了，我只能叫他们怎么去面对，怎么去做选择，怎么为自己的行为负责任。我不能确保说你把第一个孩子拿掉了，就不会再有第二个孩子。可能如果他自己不会想，他还是会犯同样的一个错误。在需要的时候，要一直在他的旁边开导他，鼓励他、教他，做孩子的后盾。不管发生什么事，不管早结婚的你们会不会长久，你要永远记住，你要给你的孩子很多很多的爱。”