唱红“All by Myself” 74岁美国歌手Eric Carmen逝世

美国知名男歌手艾瑞克·卡门(Eric Carmen)活跃于1970至80年代,以一首“All by Myself”红极一时。他的妻子艾米·卡门(Amy Carmen)3月12日表示,他已于上周末在睡梦中过世,享年74岁。

Amy Carmen在丈夫的官网写道:“我们怀着巨大的悲伤宣布,Eric Carmen离世的心碎消息。就在周末,可爱、充满爱心、才华洋溢的Eric在睡梦中离开了。几十年来,让他感到非常高兴的是,他的音乐感动了许多人,这将是他留给后人的宝贵遗产。”该文并未透露Eric Carmen逝世的原因。

Eric Carmen生于俄亥俄州克利夫兰,1970年担任摇滚乐团“覆盆子”(Raspberries)主唱。他曾在个人官网自传中透露,1970年,他们因为与众不同而大受欢迎,当时前卫摇滚很流行,调频广播电台非常喜欢,但他却很讨厌。他喜欢的是披头士乐队(The Beatles)、何许人乐团(The Who)、滚石乐团(The Rolling Stones)等,“我喜欢自己会创作的乐团!”

Eric Carmen乐团的热门歌曲作品包括“I Wanna Be with You”,以及从女性视角出发的“Go All the Way”。但没多久,乐团内部就出现裂痕。覆盆子1975年解散,Eric Carmen单飞,推出“All by Myself”等热门抒情歌曲。这首歌后来经加拿大女歌手席琳·迪翁(Celine Dion)翻唱后更受欢迎。

Eric Carmen为卖座电影《辣身舞》(Dirty Dancing)创作的插曲“Hungry Eyes”,也受到乐迷的喜爱。另一首令人怀念的热门歌曲也是替电影原声带创作的作品。他与人合写赞颂青春和摇滚乐的电影《浑身是劲》(Footloose)主题曲“Almost Paradise”,由Mike Reno和Ann Wilson演唱。 Eric Carmen还因这首歌曲入围葛莱美奖。他的作品“All by Myself”“Make Me Lose Control”“Hungry Eyes”都曾跻身公告牌百强单曲榜(Billboard’s Hot 100)前10名,每首都上榜超过4个月。总计,Eric Carmen有13首歌都曾在榜上占有一席之地。