唱红“All by Myself” 74岁美国歌手Eric Carmen逝世

美国知名男歌手艾瑞克·卡门（Eric Carmen）活跃于1970至80年代，以一首“All by Myself”红极一时。他的妻子艾米·卡门（Amy Carmen）3月12日表示，他已于上周末在睡梦中过世，享年74岁。

Amy Carmen在丈夫的官网写道：“我们怀着巨大的悲伤宣布，Eric Carmen离世的心碎消息。就在周末，可爱、充满爱心、才华洋溢的Eric在睡梦中离开了。几十年来，让他感到非常高兴的是，他的音乐感动了许多人，这将是他留给后人的宝贵遗产。”该文并未透露Eric Carmen逝世的原因。

Eric Carmen生于俄亥俄州克利夫兰，1970年担任摇滚乐团“覆盆子”（Raspberries）主唱。他曾在个人官网自传中透露，1970年，他们因为与众不同而大受欢迎，当时前卫摇滚很流行，调频广播电台非常喜欢，但他却很讨厌。他喜欢的是披头士乐队（The Beatles）、何许人乐团（The Who）、滚石乐团（The Rolling Stones）等，“我喜欢自己会创作的乐团！”

Eric Carmen乐团的热门歌曲作品包括“I Wanna Be with You”，以及从女性视角出发的“Go All the Way”。但没多久，乐团内部就出现裂痕。覆盆子1975年解散，Eric Carmen单飞，推出“All by Myself”等热门抒情歌曲。这首歌后来经加拿大女歌手席琳·迪翁（Celine Dion）翻唱后更受欢迎。

Eric Carmen为卖座电影《辣身舞》（Dirty Dancing）创作的插曲“Hungry Eyes”，也受到乐迷的喜爱。另一首令人怀念的热门歌曲也是替电影原声带创作的作品。他与人合写赞颂青春和摇滚乐的电影《浑身是劲》（Footloose）主题曲“Almost Paradise”，由Mike Reno和Ann Wilson演唱。 Eric Carmen还因这首歌曲入围葛莱美奖。他的作品“All by Myself”“Make Me Lose Control”“Hungry Eyes”都曾跻身公告牌百强单曲榜（Billboard’s Hot 100）前10名，每首都上榜超过4个月。总计，Eric Carmen有13首歌都曾在榜上占有一席之地。