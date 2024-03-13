荣誉学士艺人林昀憓 : 当“咖哩菲”不委屈

主修国际关系，乐当咖哩菲，本地荣誉学士女星林昀憓一步一脚印登上女主角位置，更一跃成为国产片卖座片女星！

如果林昀憓毕业后选择学以致用，她估算，今天的薪水可能比当艺人高出三倍，“如果出国深造，回来再去大使馆上班，薪水将超出10倍。”她补充。

不过，昀憓对自己的选择从不曾后悔：“因为我也没什么可失去！”

她接受《新明日报》访问透露，早在念理工学院时已当上平面模特儿，进而渴望尝试演艺工作，“但我并没有任何演艺背景，这无疑是‘推’自己进入一个‘大坑’！”

其实，昀憓在本地一间英国大学攻读国际关系学课程，念的学科包括政治历史、政治学分析以及多方面的政治理论。

不过，就在三年大学期间，她当起临时演员，第一个角色就是做路人甲。

林昀憓曾演出《那一年的除夕夜》。（受访者提供）

大学生当咖哩菲，会否感觉委屈？

“不会委屈，毕竟从零开始，自己什么都不会、我反而觉得自己必须学得快一点。”昀憓语气谦卑。

她的努力被看见，慢慢的，昀憓接到了有台词的戏，四年下来，她拍了10多部剧，角色有大有小。

除了小荧幕，昀憓的转捩点是接拍电影《我们的故事》，在片中饰演陈丽贞的“二女儿”，当美心的“妹妹”，许瑞奇的“姐姐”。

“因为拍了《我们的故事》电影，之后的邀约多了一倍！”昀憓语气雀跃。

恭喜“弟弟”找到伴侣！

影片拍完几年，《我》中的“姐弟情”仍在，她不久前参演堂堂映画新剧《爱不虚拟》演出，剧中饰演一名老师，与“弟弟”瑞奇再次聚首。

记者打趣问，知道瑞奇与胡佳嬑谈恋爱吗？她笑说“我是从报章上知道的，真是为他开心，找到了一个伴侣。”语气非常“姐姐”。

成《钱3》“卖座女星”激动“终于被看到”

提到在演艺圈最具高光的时刻，昀憓答记者是“现在”，因为在《钱不够用：全部够用》戏份算是女主角，《钱3》马国狂卖2020万令吉（逾574万新元），昀憓也一跃成为本地电影“卖座女星”！

“我从来不曾想过自己会得到那么多关注，父母亲为我感到自豪，我感觉自己终于被‘看到’，我也做到了！”她语气带点激动。

昀憓在《钱3》片中饰演李国煌的“女儿”，国煌赞她演技表现佳，劝她不要再拍电视剧，专心拍电影就好了。

被阿哥抬举，昀憓没有自满：“我只希望有多一点机会尝试不同的角色，需要我增肥减重，丑化自己甚至剃光头都不是问题，当然，拍激情戏这类特殊镜头就得好好斟酌。”