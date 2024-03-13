首搭档拍旅游实况节目 刘子绚爆老公“恼火”

首次搭档录制旅游实况节目《绚耀爱情》，刘子绚爆老公“恼火”！两人除了重返当初田铭耀向刘子绚求婚的地方——日本东京，也到台湾进行非一般的自驾游，体验和分享路上的风景和趣事。

首次主持节目，刘子绚接受《新明日报》访问时说：“这档节目是朋友，也是节目的撰稿，在构想节目的概念之前就和我分享，因为我很少上综艺节目，也对主持毫无概念，况且也没有经验，所以我担心自己不能胜任。不过还好对手是Jeremy（老公田铭耀），外加是个实况节目，我们只要做回最自然的自己，像平时去旅游一样就好，所以就接下了这个节目。”

夫妻俩认为长时间的录制，是拍摄这档节目最大的挑战。（新传媒提供）

田铭耀则称：“我们都喜欢旅行，这次的节目不是典型的旅游节目，我也没拍过实况节目，所以不妨一试。”

对于主持技巧，刘子绚称：“严格来说这不是主持，如果是主持的话，我应该不会接，我没能力。这档节目其实就是我们去体验和玩乐，比较像是和朋友分享。对我来说就很新奇，但老公除了要面对镜头还要开车看路，非常耗精神。”

田铭耀补充：“有些路程比较远，一天下来可能会开七到八个小时的车，还要拍摄，所以一路上我们不断停在休息站，不停地‘灌’咖啡和能量饮料，哈哈哈。”

夫妻俩也认为长时间的录制，是拍摄这档节目最大的挑战，刘子绚说：“一天10多个小时不停地拍，连车上也设定了好几台Gopro相机，不间断地记录我们整个旅程，所以一直都要在状态里，非常疲惫。”

难忍露营被蚊子叮

刘子绚也分享在录制期间，让她印象深刻的经历，“我们在日本露营时，Jeremy很是恼火，因为他非常讨厌蚊子，但露营那个晚上他成了蚊子的‘盛宴’，全身上下都是被蚊子叮的包。”

田铭耀印象比较深刻的则是在日本住进了一间寺庙，“不拍这个节目还不知道原来寺庙可以住，也品尝了寺庙准备的膳食，有惊艳到我们。寺庙的住持和我们分享了他们准备食物的过程，让我们大开眼界，也欣赏日本人的匠人精神，这一趟让我们领悟了许多。”

接下来夫妻俩还希望主持什么节目或合演戏剧？田铭耀称暂时应该不会合作，毕竟老婆的工作已经排到了年底。不过两人一直都是旅游和生意的拍档，不工作的时候一直都在合作。刘子绚则坦言暂时没有主持的念头。