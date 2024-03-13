《钱3》女星林昀憓：当茄哩啡不委屈

（本地讯）本地女星林昀憓拿到国际关系学位，却进入娱乐圈当茄哩啡，一步一脚印奋斗，她在《钱不够用：全部够用》的戏份终于到女主角等级，《钱3》本地票房逼近470万元，在马国更是狂卖2020万令吉（逾574万新元），林昀憓一跃成为本地电影“卖座女星”。

提到在演艺圈最高光时刻，林昀憓接受《新明日报》访问时直言：“现在，我从来不曾想过自己会得到那么多关注，父母亲为我感到自豪，我感觉自己终于‘被看到’，我也做到了！”

如果林昀憓毕业后选择学以致用，她估算，今天的薪水可能比当艺人高出三倍，“如果出国深造，回来再去大使馆上班，薪水将超出10倍。”不过，林昀憓对自己的选择不曾后悔：“因为我也没什么可失去！”

她透露，早在念理工学院时已当上平面模特儿，进而渴望尝试演艺工作，“但我并没有任何演艺背景，这无疑是‘推’自己进入一个‘大坑’！”林昀憓后来在本地攻读一所英国大学开办的国际关系学课程，在三年大学期间，她也兼职当临时演员，第一个角色是当路人甲。

转捩点是接拍《我们的故事》

大学生当咖哩菲，会否感觉委屈？林昀憓说：“不会委屈，毕竟从零开始，自己什么都不会，我反而觉得自己必须学得快一点。”她的努力被看见，慢慢地接到有台词的戏，四年下来，她拍了十多部剧，角色有大有小。

除了小荧幕，林昀憓的转捩点是接拍电影《我们的故事》，在片中饰演陈丽贞的“二女儿”，当美心的“妹妹”，许瑞奇的“姐姐”，她语气雀跃地说：“因为拍了《我们的故事》，之后的邀约多了一倍！”

恭喜“弟弟”找到伴侣

影片拍完几年，《我》中的“姐弟情”仍在，林昀憓不久前参演堂堂映画新剧《爱不虚拟》，饰演一名老师，与“弟弟”许瑞奇再次聚首。

记者打趣问，知道许瑞奇与胡佳嬑谈恋爱吗？她笑说：“我是从报章上知道的，真为他开心，找到了一个伴侣。”语气非常“姐姐”。

林昀憓在《钱3》片中饰演李国煌的“女儿”，李国煌赞她演技表现佳，劝她不要再拍电视剧，专心拍电影就好。被阿哥抬举的她没有自满，她说：“我只希望有多一点机会尝试不同角色，需要我增肥减重，丑化自己甚至剃光头都不是问题，当然，拍激情戏这类特殊镜头，就得好好斟酌。”