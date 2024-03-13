陶晶莹儿子来新念书 孙燕姿陪上市场

（综合讯）台湾女星陶晶莹3月13日宣布将于6月举办“Crazy Momoment 疯陶秀”。在台北记者会上，她透露中学二年级的儿子小龙已于日前来新加坡读私立国际学校。她最近两地跑，并将于5月底飞美国出席女儿荳荳的高中毕业典礼。

她表示，1月6日是老公李李仁生日，当时她与儿子已在新加坡，独留李李仁送女儿搭机回美国念书，“你们也知道李仁哥很爱哭，现在台湾剩李仁哥跟两只狗，好在现在都适应了。”

她说女儿荳荳除了申请美国大学，也申请新加坡的学校，目前等学校放榜，“她是想做音乐，但又不想只读音乐、艺术学系，想要多学经济、心理这些通识课”。陶晶莹称赞新加坡的学费合理，“美国读1年大学，可以在新加坡读6年，美国私立大学一年要9万美金（约12万新元），其实新加坡教学品质是优于某些美国大学的。”

孙燕姿“惊喜现身”

孙燕姿“惊喜现身”于祝福视频。（取自TVBS新闻网）

另外，记者会上播放了一段好友祝福的视频，天后孙燕姿、蓝心湄和林依晨等纷纷录制视频献上祝福，让陶晶莹情绪涌上，忍不住哽咽说：“我好想哭……看到燕姿很想哭。”她透露在新加坡的时候，孙燕姿以休闲装扮陪她上市场，跟着人挤人，完全没有架子。

陶晶莹对孙燕姿的“惊喜现身”非常感动，“我看到孙燕姿真的好想哭！我不知道她会录这个影片，刚很感动，那几位我看到都吓 一跳，我们都有一些交情，燕姿是非常低调的女生，要顾小孩，我不知道这样子麻烦她。”陶晶莹因儿子的关系常待在新加坡，前阵子孙燕姿和妹妹爆出纠纷 ，她坦言有看到新闻，但私下并未多问，反而是孙燕姿邀她吃麻辣烫时，怕她不小心想起“辣杯杯”的阴影，还小心翼翼，让她直呼可爱。

陶晶莹、魏如萱2月中在新加坡叙旧

台湾歌手魏如萱2月18日来新参加华艺节演出，在台上感谢陶晶莹及小龙到场支持。魏如萱当时说：“陶子姐最近和小龙一起来新加坡念书，我很久没有看到她，今天看到他们俩今天在台下听我唱歌，我觉得很高兴。”她也幽默提醒新加坡歌迷：“下次如果在路上遇到陶子姐，你们不要吓她好不好，哈哈！”