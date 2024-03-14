进军中国华语大进步 刘逸云从只会问候到可以聊天

美籍华裔歌手刘逸云（Amber Liu）本来不谙华语，这两年进军中国市场后，华语越说越流利。从一开始只能说基本问候语，到现在能全程用华语受访，刘逸云的进步让妈妈都觉得她“跨出一大步”。

刘逸云为来临3月20日的“No More Sad Songs”新加坡巡演接受《联合早报》专访，分享自己学习华语的经历。“过去两年我在中国学到很多东西，还有机会到中国不同城市。我爷爷是黑龙江人，外公外婆是广东人，所以当我去到那里时，觉得很亲切，也会和妈妈及妹妹聊起这些地方。”

刘逸云曾参加2023年中国综艺节目《乘风破浪的姐姐》。（取自艺人IG）

刘逸云曾担任中国选秀节目《创造营2021》的导师，也在2023年参加综艺节目《乘风破浪的姐姐》，并获得当季第二名。参加这些节目让她的华语不断进步，现在她能够用华语跟家人聊天，妈妈对她的努力给予最直接的肯定。刘逸云说：“我在跟她解释怎么制作专辑的时候，会用到一些专业词，她就会说‘哇，你还知道这个词！’”

曾因前任差点破产

刘逸云在2009年以韩国女团f(x)成员身份出道，曾发布红曲 “Electric Shock”“Hot Summer”“Nu ABO”等，获得不少海内外的奖项。身为天团少女时代的后辈，她们出道时曾被广泛关注，并因独特风格获得超高人气。2015年已故成员雪莉退团后，其他成员宋茜、Luna、刘逸云和郑秀晶也在2019年和2020年相继离开公司。

单飞后的星路并没有想象中顺利，刘逸云说：“刚出道时我很年轻，一心只想着要红。我虽然很感激那段经历，不过有段时间，即使在我最出名的时候也不觉得开心。单飞后的这些年里，我在幕后经历了很多事，也在网上分享过几乎破产的经历。”

刘逸云曾经在直播中透露被前任情感操控，分手时几乎破产，她的歌曲“Don’t Dance”的灵感就来自于这段感情。走过低谷的她，认为现在处于最舒服状态，“很多人从我之前的组合和节目认识我，而我最感激的是人们（愿意）给我一个机会，听我的故事。”

妈妈是精神支柱和榜样

除了粉丝的支持，妈妈的鼓励也是刘逸云坚持下去的动力。“妈妈是我的榜样，不好意思了妈妈们，她对我而言是世界上最好的妈妈，哈哈！”刘逸云笑说：“她总是告诉我，Amber，我知道你想努力工作，也知道你想赚钱，想出名，但你要确保自己开心，确保你有睡觉和吃饭。我不在乎你是不是一个大明星，也不在乎你是否拥有很多物质，我只希望你快乐，希望你健康。”

刘逸云（右）现在终于能和妈妈用流利华语沟通。（互联网）

访问时，刘逸云以华语混合英语回答记者的提问。在尾声时，记者请刘逸云以华语回答最后几道问题，秀一秀自己的进步，她爽快答应。被问到新加坡粉丝能够在演唱会期待什么时，她以华语流利回答：“他们首先能期待看到最真实的我，我也期待看到最真实的他们。我非常喜欢和大家互动，他们会‘欺负’我，我也会‘欺负’他们（指与粉丝互怼的互动）。我没有在新加坡开过个人演唱会，所以希望可以给他们一个非常‘Amber’的表演吧！”

刘逸云上一次来新，是以特别嘉宾身份出席前少女时代团员郑秀妍（Jessica Jung）2023年的新加坡粉丝见面会。被问到想去哪里逛逛时，她笑说：“我这人有个缺点，虽然我总是飞来飞去，但常因为不够时间休息很累，没办法出去走一走。我最近正努力改变这个状态，打算在Instagram上问问粉丝们推荐什么好去处。”