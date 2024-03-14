新片出炉：母性黑暗面

母亲的直觉

Mothers’ Instinct（M18）

娱乐性★★★☆ / 艺术性★★☆



故事：1960年代的美国，爱丽丝（Jessica Chastain，杰西卡查斯坦饰）和席琳（Anne Hathaway，安妮哈撒薇饰）是邻居也是闺蜜，就连她们的丈夫和同龄儿子都是好友。她们其乐融融的郊区生活和友情，在席琳意外失去儿子后变质。

短评：这部心理惊悚片改编自比利时作家Barbara Abel（芭芭拉·阿贝尔）的小说“Derrière la haine”（《仇恨背后》），以及比利时导演Olivier Masset-Depasse（奥利维耶·马塞-德帕斯）根据该小说拍摄的2018年比利时电影“Duelles”（《亡命母侵》）。

安妮哈撒薇（左）和杰西卡查斯坦（右）诠释内心复杂的母亲。（邵氏机构提供）

故事刻画母性的黑暗面，也透过母亲爱护孩子的本能揭开人性的阴暗。电影中的两个母亲内心复杂，由曾分别夺得奥斯卡影后和最佳女配角的查斯坦和哈撒薇饰演。两人的演技各有特色，她们在片中各自偏执，互相猜忌，为了孩子失去理智，丧失道德感。她们的精彩表演也让电影充满悬疑感，猜不透谁真谁假。

此片与《亡命母侵》一样，把故事时间点改到1960年代，透过一场意外，戳破郊区贵妇看似完美的家庭生活，其实婚姻、友谊，甚至女权等问题暗涌。两个母亲鲜艳俏丽的服饰，掩饰了绚丽夺目外表下自私的人性。英语对白，附中英文字幕。（文｜陈秋雁）

雷鬼之父：音乐无国界

Bob Marley: One Love（NC16）

娱乐性★★★☆ / 艺术性★★☆

故事：传奇牙买加雷鬼（Reggae）歌手鲍勃马利（Kingsley Ben-Adir，金斯利·本-阿迪尔饰），在1976年侥幸逃过暗杀后，执意在政治动荡的家乡举办演唱会。他之后远走他乡到英国，创作出堪称世纪之作的“Exodus”专辑，却在1981年36岁时，因癌症英年早逝。

英国演员金斯利·本-阿迪尔为了揣摩“雷鬼音乐之父”的角色下足功夫。（联邦影业提供）

短评：鲍勃马利在短暂生命里所创作的雷鬼音乐，对西方流行音乐产生巨大影响，从而获誉“雷鬼音乐之父”。他深信音乐能传递爱。

这部美国传记音乐片由鲍勃马利的妻子与两名孩子监制。主演为诠释角色下足功夫，花至少八个月反复听鲍勃马利的录音，揣摩他说话的口吻和语气；不只学弹吉他，还勤练鲍勃马利用拇指弹吉他的手势，刻画角色的细节滴水不漏。

《雷鬼之父：音乐无国界》讲述传奇歌手鲍勃马利的音乐和家庭故事。（联邦影业提供）

电影聚焦鲍勃马利在1976到1978年之间的大件事，也通过穿插的闪回片段，蜻蜓点水般交代他如何组乐团和遇到妻子。叙事充满正能量也不失温馨，但颇像动态版的鲍勃马利维基百科页，内容仅限简介部分。看完会大略知道这位传奇歌手的来头，但也会好奇，他的音乐为什么是雷鬼音乐的天花板，他为什么能大无畏地抗议政治暴力和提倡社会正义等，他为什么有那么大的影响力，虽然处处留情却与妻子至死不渝？英语对白，附英文字幕。（文｜陈秋雁）

荣耀之战

Race for Glory（PG13）

娱乐性★★☆／艺术性★★

故事：改编自真人真事，聚焦1983年世界拉力锦标赛（World Rally Championships），菲奥里奥（Riccardo Scamarcio，里卡多斯卡马尔乔饰）率领的意大利蓝旗亚与冈伯特（Daniel Bruhl，丹尼尔布尔饰）率领的德国奥迪之间的传奇竞争。

里卡多斯卡马尔乔（左）和德国演员Volker Bruch（右，沃尔克·布鲁赫）分别扮演意大利蓝旗亚的领队和车手。（邵氏机构提供）

短评：写这篇影评让我有些心虚，因为我不是赛车迷，也不曾听过1983年奥迪对垒蓝旗亚的传奇大战。门外汉如我，只由故事和呈现手法评分。

前半段和后半段的观影感受不同。前半段似纪录片，叙事平淡，未感受到赛车片往往会有的热血和畅快感；步入后半段，渐渐适应电影节奏，投入主人翁菲奥里奥的视角，为他和他的车队加油。

导演Stefano Mordini（史蒂芬诺莫迪尼）和编剧团队都是意大利人。此片更像一封写给世界拉力锦标赛蓝旗亚领队Cesare Fiorio（菲奥里奥）的情书，关于德国奥迪车队的着墨不多。电影更适合菲奥里奥与蓝旗亚的粉丝观看。英语对白，不附字幕。（文｜蔡欣盈）