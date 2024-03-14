本周点赞：最有故事性的韩国恐怖片

破墓

Exhuma（NC16）

娱乐性★★★★ / 艺术性★★★

故事

年轻女巫师花林（金高银饰）与助手峯吉（李到晛饰）受聘前往美国洛杉矶帮助身患怪病的婴儿。花林感应到怪病与祖坟风水有关，于是找了资深风水师相德（崔岷植饰）和礼仪师宁根（柳海真饰）合作。四人在偏远的山上找到坟墓，挖开坟墓后，意外释放埋藏在地下的邪恶力量。

影评

1月写2024年吸睛片报道时，韩片达人受访者特别提到《破墓》，从那时就很期待看到这部片。电影2月底在韩国公映，吸金力一流，踢掉好莱坞大片登顶，观影人次迅速突破800万，比2023年的卖座韩片《首尔之春》快一周突破“8”字大关。

《破墓》的故事以萨满信仰与阴阳五行为主轴，导演是有“神秘主义者”之称的张宰贤。导演自《驱魔黑祭司》和《娑婆诃》后再次选择宗教题材拍片，灵感源自他儿时的移葬见闻。

电影有绝对的“三强”——故事强、叙事手法强和卡司强。在故事与叙事上，由悬念至转折，到再次转折，内容扎实，善用130多分钟的电影时长。

《破墓》的角色立体，具有记忆点，图为演员柳海真（左起）、李到晛和金高银。（嘉华院线提供）

此外，有一些惊悚片为了强化诡异成分，“牺牲”了人物塑造，导致惊悚片里的人物“没个性”。《破墓》在这方面平衡得不错，角色立体且有记忆点。

还有一点平衡得好：情节错综复杂却易消化，不会自演自爽，显然有考虑到一般观众的接受度。

剧情牵涉历史格局大

故事格局比想象中大。由一个富人家族的怪病问题展开故事，演着演着，竟跟韩国日治时期的历史有关。我不能剧透，但想分享几个可为这部片“加分”的冷知识。

四个要角的名字“花林”“相德”“峯吉”“宁根”分别与韩国独立运动人士李华林、金尚德、尹奉吉和高永根的名字相似，这几个角色的车牌号码也暗藏“年份密码”。这些不可能是巧合，但片方未对取名缘由置评。

片中提到“狐狸斩断了老虎的腰”的部分，巧妙融入韩国坊间流传已久的“铁桩子传说”。这是一个怎样的传说？有指日本人在日治时期，在韩国各地放置铁桩切断风水地脉，毁坏国家的龙脉与气运，而戏里的祖坟接近朝鲜，感觉意有所指。

金高银在片中扮演女巫，她的“跳大神”戏很精彩。（嘉华院线提供）

四个演技派演员的表演让人很安心，一下子就看得入戏。最为人津津乐道的一场戏是金高银跳大神的戏。看电影前看过这场戏的预告，但不影响看正片时的惊喜。金高银的跳大神舞蹈，外加李到晛的诵经声与鼓声助攻，由慢节奏到超快节奏，起承转合得很精彩，看得我好想在戏院里站起来喊一声“Bravo”！

有媒体报道《破墓》新闻时将它誉为“韩国最恐怖的电影”。我倒不这么认为，因为恐怖恰好，血腥恰好，胆子小的观众也能看；若说它是“韩国最有故事性的恐怖电影”，我肯定举双手认同。（韩语对白，附中英字幕）