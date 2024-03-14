赵又廷高圆圆三代同堂引网羡 10年婚保鲜如初恋

（台北讯）近日，昔日男神赵又廷和高圆圆结婚10年，近年定居在北京，今年农历新年期间夫妻俩带女儿在回男方家乡台湾陪伴爸妈过年，并替妈妈庆生。

台湾《时报周刊CTWANT》捕捉到赵又廷一家三口在去跟爸妈聚餐前到公园玩耍，夫妻俩在一旁看着5岁的女儿，还隔着口罩接吻，幸福画面令人羡慕。

酒楼设赵府晚宴为70岁赵母祝寿

台媒还拍到赵又廷一家三口为母亲庆祝70岁大寿的温馨画面。原来，赵又廷与高圆圆在台北的豪宅，附近聚集了不少明星，包括吴宗宪、王柏杰、Gino等，而且距离赵又廷父母的家只有800米，走路即可到达。一家五口三代同堂散步到家附近的酒楼，一众亲友坐满三桌，为赵妈妈庆祝生日。

从高圆圆与赵又廷的肢体语言能够判断，二人爱意满满，结婚十年，感情只增不减。

据悉， 58岁的前“优客李林”成员李骥带了尤克里里到场为长辈祝寿，估计他要在席间演唱。

赵又廷夫妻被拍到隔着口罩接吻。（取自时报周刊CTWANT）

酒楼门口写着“赵府晚宴”的迎宾字样。据台媒报道，在寿宴上菜的同时，众人在主桌前拍摄大合照，赵又廷脱下帽子、口罩和外套，与李骥交流。从照片可以看出，赵又廷私下没有明星包袱，在家人面前相当轻松。

夫妻俩平衡家庭与工作想法一致

一系列画面让网民都不禁感叹一句：嫁给爱情真好！

赵又廷与高圆圆在2014年结婚，婚后甜蜜恩爱，夫妻俩事业与家庭都很得意。赵又廷曾在节目中透露，女儿不像高圆圆反而像他，令他非常苦恼，“我多么希望她像她妈。”高圆圆也说过，女儿就是扎着辫子的赵又廷，父女俩几乎是“共享一张脸”。据悉，女儿在家极少哭闹，平时喜欢阅读跟做运动，就像是一个“来报恩的小孩”。

赵又廷自从当了父亲就开始减产，每年拍摄一两部作品，其余时间都用来陪伴家人。台媒指出，他完全可以独自照顾女儿，高圆圆复出拍戏的时候，他就留在家中带孩子。夫妻俩在家庭与工作的平衡上有相同价值观，两人不会同时拍戏，保证家中有人陪伴女儿。

另外，赵又廷为了让妻子安心，婚后极少拍摄亲热戏，非必要完全不碰，而且高圆圆说过，他们夫妻俩每隔两三个小时就会联系，一定不会出现“不见人”的情况。