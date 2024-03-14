娱乐吃瓜：从两犯法案例谈起 三新加坡人气网红揭创作底线

柬埔寨警方早前揭发台湾直播主“晚安小鸡”在今年春节期间，在当地的诈骗园区自导自演遭殴打抢劫。他被当地政府判处两年有期徒刑和罚款400万瑞尔（柬币，约1300新元），刑满驱逐出境。不久，新加坡网红“Kiaraakitty”郑咏仪（译音）2月初爆出在高雄遭人丢鸡蛋，她声称已报警，结果引起台湾警方调查，才揭发她说谎，整件事是她和薛姓男助理“自导自演”，也没报警一事。事件造成轩然大波，网民议论纷纷，有人要求她向高雄道歉，也有人要她“滚出台湾，不要丢新加坡的脸”。据报道，她和涉案的薛姓男子已离境，后续将依法禁止入境，最重可裁定五年不能入境台湾。

网红博眼球与流量的方式五花八门，有人卖俗扮丑搞笑，有人卖弄性感献媚，也有逢热必蹭的。基本上，制造话题就有热度，能引流量，从而涨粉丝。网红制作内容时，自导自演的成分在所难免，但底线究竟在哪里？《联合早报》记者采访三名本地网红，了解他们的职业操守和底线。

李安：诚实最重要

李安（Annette Lee）是新加坡创作歌手，也活跃于社交媒体，她的短视频“ChatsWithChantelle” “AsianParentTings”等系列广受欢迎。

针对像郑咏仪被揭自导自演的做法，李安直言：“这当然是不对的。”李安认为，网红制作内容，诚实是非常重要的，因此她很少接业配，“如果真的接业配，也会花时间去了解产品，并亲自试用。”

她很重视自己推出的内容质量，不会无底线博流量。对她来说，创作搞笑内容是回馈社会的一种方式。“我的搞笑内容都不是赞助的。我发自内心喜欢做这样的内容，因为我知道大家看了也会开心。我也希望能够创作一些发人深省的内容，通过短剧或音乐传达。”

李安一开始是想通过网络平台分享自己的艺术创作，在社媒分享多元化的内容过程中，圈了一批粉丝，随之而来的网红身份恰好能“资助”她的初衷。她有感而发：“只做艺术家是赚不到钱的，我现在创作内容的方式就好像在经商，赚来的钱可以用来做音乐、短剧或搞笑剧。”

黄诗敏：避开敏感话题

今年入围红星大奖最佳潜力星的黄诗敏（Karyn Wong）身兼多职，2022年出演电影《女兵外传》的她不仅是演员、电台DJ、驻唱歌手，还是专业美人鱼扮演者。她认为网红为了丰富内容而拉大“表演”尺度很正常，不过要有一个底线，如果像郑咏仪事件那样惊动警方而浪费社会资源，就有些过分了。她说：“对我而言，更重要的是如何通过事件从错误中学习。”

据她说，网红行业没有一套明文规定，大家遵守自己的原则做事。她举例：“我制作的内容不会包含粗话、谎言，以及别人的闲话。我不知道有谁在追踪我，所以必须自我监督，维持责任感，比如要考虑到如果小朋友看到内容，会产生什么样的影响。”

黄诗敏在Instagram账号分享的内容大多以生活片段和歌唱视频为主。与其追求流量，她更着重于上载自己喜好的内容。她觉得虽然网红都各行其是，也因此促进了创意，因为每个人都有自己的风格和特点。

她自认随性也大喇喇，因为担心自己没法完整地表明个人立场，所以制作内容时尽量避开敏感话题。她说：“我觉得下雪（xiaxue，新加坡知名网红）很厉害处理敏感话题，她能够完整地表明自己的立场、看法和结论。”

黄湘淋：不能触犯法律

黄湘淋（Charlene）以“福建莲”的形象拍摄搞笑视频而在社媒赢得人气。她也曾参演2022年电影《女兵外传》。她认为网红行业没有什么通用规则，但无论何如都不该触犯法律，“什么内容都可以做，但必须考虑发表后会有什么样的后果。”

她四年前与网红马一朵创立媒体公司“Double up欢迎光玲”，在社媒发布自创的华语搞笑视频。“我在创办Double up的时候就定下几个规则，包括绝对不做犯法和伤天害理的事情，尊重观众，以及不制作可能引起争议的内容。这是我们的原则。”

对于有网红自导自演创作内容，她有一番见解：“其实在制作内容时很难定义真假成分，如果视频是演出来的，或者是一个skit（短剧），都是撰写的内容，这难道就算撒谎吗？可是像‘晚安小鸡’事件，他刻意策划整件事，已经不是撒谎，而是在扭曲事实。”

黄湘淋坦言，全职网红制作内容的最终目的是从创作中获得物质回报，同时追求流量和业配机会。除了创作网络内容，她今年也投入音乐制作，将在3月24日推出首张华语单曲《不想再等》。

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