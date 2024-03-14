Taylor Swift男友忆述新加坡最酷景点 用“四太”感叹赞美

（洛杉矶讯）Taylor Swift（泰勒丝）3月初在新加坡举行的“时代巡回演唱会”（The Eras Tours）已经圆满结束，但男友Travis Kelce（特拉维斯凯尔西）中途飞来捧场，让演唱会新闻更添粉红泡泡。原来，两人在新加坡的旅程，最大的亮点可能是充满绿意的花穹（Flower Dome），因为他用了四“太”来形容——太酷、太棒、太独特和太美好。

NFL（美国美式足球联盟）球星Travis，13日在他的播客节目中跟哥哥Jason（贾森）分享他的“新加坡欢乐时光”时，透露让他印象最深刻的景点花穹：“我去看了世界上最大的温室。怎么样？我是一个植物迷，喜欢看到巨大的树木，太酷了！他们在温室里还有世界上最大的瀑布！”



听得出34岁的他在话里对这次的经历描述，充满感叹号：“真是太棒了。一切都在同一时间绽放，真是太独特了、太美好了！”



谈到女友，他说：“我观看了‘时代巡演’的两场精彩演出，还吃到一些可爱的新加坡食物，欣赏了美景。那里的一切看起来都很美好。”

在泰勒丝3月8日的演出中，目光敏锐的粉丝们发现了一个甜蜜的时刻——她和男友在新加坡国家体育场的侧翼亲吻了，视频很快疯传开来。

两人离开新加坡后就一起返回洛杉矶。

