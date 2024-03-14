林湘萍儿恶补英文 徐若瑄代找补习老师

今年内回新定居，林湘萍忧虑爱儿课业，星友徐若瑄义气代找补习老师，线上恶补英文！

人在狮城的林湘萍星期三（3月13日）接受《新明日报》专访，落落大方透露，“房事”已于去年搞定，是靠近中部的公寓，目前正在进行装修。

“家具、厨具，应该都会重新再买。”被问到会不会将台北的住家用品全数“搬”回新，她这么说。

其实现阶段最伤脑筋的是她爱儿的课业，湘萍的儿子在台北念的是国际学校，今年10岁的他，回新理应念小学四年级，不过，湘萍联系上本地相关学校时，校方表示，必须先进行测验、检测课业水平，再看他适合上哪个班次。

了解狮城教育体系严格，湘萍开始担心儿子跟不上，星友徐若瑄非常够朋友，立即帮她找本地的补习老师，包括教过她儿子补习的老师助一臂之力，“补习老师还以线上的方式为我儿子补英文，真得谢谢老师，但更重要的是必须谢谢徐若瑄”！

除了英文，华文也须重新适应，主要是台湾的华文以繁体字教学、学生牢记的是注音符号，新加坡用的是简体字、学的是汉语拼音，对学童来说，一切都得重新调整。

“目前还没找到华文老师，身为一个妈妈，我无法不紧张，我担心儿子的适应能力，不知道他能不能融入这样的教育制度。”湘萍说，看来她也是个“紧张妈妈”。

七岁的女儿刚升上一年级，倒没什么好担心。

林湘萍一家四口。（取自艺人IG）

举家回新定居 期待又忐忑

湘萍的另一半Alex（田恩沛）由于经营家族企业，日后恐怕就得当空中飞人，飞来飞去，湘萍表示，台北的住家继续保留，方便老公回台有个安乐窝。

湘萍在台湾生活了10年，有自己的朋友圈，她厨艺不错，还常亲自下厨招待朋友大快朵颐，想到自己即将回新，心情五味杂陈，除了充满期待，有感自己一切重新开始，内心也是忐忑不安的，虽说本地亲朋戚友多，但对台湾建立了巩固友情的朋友，同样也舍不得。

“不过，也有些朋友态度很正面，像贾静雯就说，‘以后我们去新加坡看你啰’！”

为了不让朋友破费，贴心的湘萍将新居腾出一个客房，方便朋友来新入住无花费压力。

林湘萍在本地广告运亨通。（受访者提供）

湘萍这一次回新除了出席活动，也为了拍广告，她透露拍的是益生菌广告，幕后推手自然是本地艺人演艺广告公司老板郑国辉（Alan Tay）。

提到拍广告，她感恩在台湾生活多年，并没有被遗忘。今年上半年至少拍三个广告。

“我是个饮水思源的人，很珍惜人与人之间的感情，这一次回新，也约了商家餐叙，感谢他们一直给我曝光的机会。”

“干爹”萧敬腾要送吉他

湘萍在台湾娱乐圈的人脉很广，除了徐若瑄、林心如、杨采妮、贾静雯等等都是交情不错的朋友，湘萍一家今年初曾回新，碰上老萧萧敬腾在本地开唱就去捧场，“老萧是我儿子的‘干爹’啊，儿子看到老萧在演唱会上弹吉他，惊呼太帅了，他也想学弹吉他，还说自己要出名！”湘萍边说边笑。

老萧知道“干儿子”要学弹吉他，豪气放话：“如果他能弹出一首完整的曲子，就送他一把吉他！”

这对湘萍儿子是莫大的鼓舞，老公听爱儿那么说，马上说要让儿子恶补弹吉他的技术。

湘萍今年初已回新几次，本月初因为手上有泰勒丝的演唱会门票，她提前在上星期五（8日）当天飞回来，行程匆忙，她还制作友谊手链、买了泰勒丝T恤，看得非常嗨。

虽有邀约 暂无法接剧

来临的星期天（17日），她将再飞回台北，记者问她，今年内若有新传媒邀约，她会否接拍？

“其实已有片约上门，但我已表明，目前最重要的，是把家庭安顿好，所以恐怕暂时无法接拍任何新剧。”

尽管这些年主要时间都奉献给家庭、孩子，但湘萍对演艺工作热忱不减，她亲自执导取材癌母事迹的短片《希望》，推出之后取得非常良好的回响，记者问她仍会继续拍第二部短片吗？她没有把话说死：“随缘吧。”