那英爆隐身八个月后首露面 传将借《歌手2024》复出

那英去年经历两大波争议，包括与刀郎的昔日歌坛恩怨、牵扯《中国好声音》风波，从2023年7月13日开始，其所有个人社交账号便进入了停更期，且一停就是整整八个月。有网民指出，在这段时间里，那英的短视频账户下出现了超过1000万条留言，其中90%都是差评，似乎去那英账号下打卡成为了不少网民每天必做的事情。

随着网暴的蔓延，那英不得不取消两场音乐活动。当一个红星突然消失时，外界什么说法都会出现，比如那英被中国娱乐圈封杀，比如那英携款去国外发展，比如那英被请去调查等。可不论外界如何报道，那英都没有回应过。难道一个叱咤几十年的天后歌手，从此消沉？

3月12日，也就是那英“消失”整整八个月的日子。有媒体人拍到了那英和好友华晨宇挽手出门的一幕，这件事很快冲上了热搜。大家惊讶的是，那英终于露面了，而且和华晨宇同框出镜。两人的“合体”不禁引发网民的猜测：他们是不是要一起参加活动了？

那英将与周华健比赛歌艺？

网上出现《歌手2024》的参赛歌手名单。（互联网）

那英看好华晨宇，早就不是什么新鲜事。在某档节目中，据说那英说过：“华语歌坛，我最看好华晨宇，早就想和他合作，但一直擦肩而过。”随后二人一起参加了《声生不息》《王牌对王牌》等综艺。现阶段华晨宇正在筹备演唱会，所到之处都是一票难求，如果那英以特邀嘉宾的身份出现在华晨宇的某场演唱会，这绝对会很轰动。

另一方面，中网也传出湖南卫视的停播几年的经典综艺《歌手》将推出2024年版本。《歌手2024》的嘉宾阵容据传也已经尘埃落定，那英更赫然出现在八组首发歌手的名单上。

名单上的歌手还有周华健、汪苏泷、新生代的艾怡良、黄宣、单依纯，以及日本的摇滚乐队One Ok Rock、美国女歌手Lana Del Rey（拉娜德雷）。其中艾怡良和黄宣都是来自台湾，也是金钟奖得主。事实是否如此，只能拭目以待。