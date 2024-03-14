当年华文刚及格 张玉华如今对答如流

学校考试成绩C6，出来工作边做边学华文，本地艺人张玉华而今对答如流，还看得懂繁体字。

多年前到加拿大发展的张玉华，去年年尾回归本地，星期三（3月13日）作客电台96.3好FM国贤与丽仪主持的《下班ING》单元《谁是大来宾》，畅谈自己的星路历程。

目前的张玉华说得一口流利的华语，主持人丽仪爆说和她来往简讯都用繁体字，可是却鲜少人知道原来她念书时华文成绩刚及格。

“以前上学时，我的华文最好的成绩是C6，当时还跳起来很开心……”

后来，踏入娱乐圈，张玉华的华文仍不是很好，她忆述多年前在电台主持节目时，还经常被听众骂，“那个时候是传真（fax），他们传真过来说中文那么差，怎么可以主持节目。”

那，她又怎么学华文，如今能够对答如流？

“边做事边学，当时我在台湾发片，那里都用繁体字，我就一本书一本书翻阅。”

圆梦到国外闯

多年前，张玉华为了圆梦，收拾行囊到加拿大发展，在那里，她可说经历了不少未曾经历过的事情。

她说：“尤其是试镜，以前在这里我从没有试过，不过，在那里都需要，试镜时，进入一个小房间，前面坐了导演、监制、演员等，要你表演至少三分钟，有时一分钟就被叮出去了！”

尽管如此，张玉华觉得是个很好的体验，也因此在加拿大拍了不少作品，还曾凭英语科幻短片“Parmoona Cash”赢得最佳女主角。

旧事重提，当时会只身跑去加拿大，张玉华说是很想去体验不同国家的生活，“小时候，我有个梦想就是到全世界看一下，只有当演员、歌手和模特儿有办法到世界各地去住，去体验每个国家的生活，看世界探索世界，体验不同的文化”。

当初，她义无反顾去加拿大闯，其实也获得父母的同意，而今回来，她说因为父母年纪大，“当时有人问我：这么孝顺就不应该离开，但若我当年不离开，那我要等到什么时候，而且父母都支持”。