保姆抖音跳舞曝光大S豪宅 年薪“高过许多打工族”

（台北讯）汪小菲2021年与前妻大S离婚后纷争不断，最新的争议让其中国大陆籍的保姆小杨阿姨成为新闻焦点。

原来，汪小菲与大S离婚后，小杨阿姨仍持续待在台湾帮忙，近日她开设抖音，上传跳广场舞的视频，网民发现跳舞的地方看起来相当宽敞舒适，疑似是大S信义区的1700万新元豪宅，掀起讨论。

汪小菲保姆在抖音晒跳舞视频。（视频截图）

小杨阿姨在抖音上爆红，累积上万粉丝关注。网民质疑是大S豪宅也跟着曝光，大S经纪人廖玮琪无奈回应台媒：“谁会希望自己家里一直被曝光？又不是在开箱。”

不过，近日眼尖网民发现，小杨阿姨已经转移阵地，新视频的拍摄背景疑似是汪小菲新的租屋处。汪小菲先前与小杨阿姨一同直播聊天，曝露在他家服务多年的心得。小杨阿姨坦言一开始不太适应这份工作，因为要离开家跟别人一起住，尤其“晚上难受”，白天忙工作就好一点。

另外传闻为汪小菲打工已15年的小杨阿姨年薪近5万6000新元，月薪超过4600新元，比不少打工族都高。

汪小菲喊告大S经理人失败

另一方面，早前连线情感博主，称还爱着前妻，消息传到台湾，廖玮琪回应媒体，认为大S和具俊晔婚后很幸福，还透露汪小菲离婚后多次纠缠大S要复合，都被拒绝了。她认为汪小菲一边诋毁前妻，一边示爱，让人不理解，气得汪小菲喊告。经过台湾司法部门调查，认为她是大S的经纪人，与律师团队讨论及与大S确认讯息后代为发布给媒体，内容属于大S的主观感受及情绪，无证据显示她有何犯意，当局宣布处分不起诉。