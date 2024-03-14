成龙热议接力：容貌断崖式衰老 宫殿豪宅有停机坪

（综合讯）下个月70岁生日的成龙从影超过一甲子，依旧活跃，但近日出席活动，却被拍到头发和胡子都白了，看起来憔悴沧桑，让网民感叹“岁月催人老”、“断崖式衰老”。

成龙近日在中国四川省出席活动的照片流出，照片中，他穿着一身黑，亲切地向台下的人挥手打招呼。引人注目的是，他头发白花花还有些稀疏，连胡子也白了，脸上皱纹也很明显，老化的模样引发热议。

照片曝光，引来大批粉丝留言感叹：“陪伴我们的人都老了”、“最大的遗憾就是没接班人”、“时光对每个人都不留情”，也有人反问成龙今年将满70岁能不老吗？

还有网民猜测成龙现在的状态是为即将开拍的新片《陌生家庭》作淮备，它以阿兹海默症为题材，成龙饰演一个孤寡失智老人，认错儿子并互相为对方圆梦，是部温情喜剧片，预计3月中旬开拍。

豪宅疑似再三曝光 仍引热议

另一方面，他多年来在各地置业，物业遍布世界各地，年前曾被公开豪掷760万新元，在杭州购入4500英尺的顶级江景豪宅，楼高4.8米，可远眺钱塘江。日前有网民在小红书发帖，自称到访成龙的豪宅，其视频掀起网民热烈讨论。

该网民发文“参观一下成龙大哥的黄金宫殿”，视频中的豪宅，目测客厅起码数百英尺，全屋铺上大理石地砖，室内装潢金碧辉煌，既古典又奢华。落地玻璃的窗边望出去全是楼景，景观非常开阳，即楼房光线充足的意思。

网民看到片段后，都问这个网民：“暴露他人的家，不犯法吗？”、“能让大众看到的都不是什么秘密”。还有网民就风水评论起来：“风水不好，两栋楼角都对着”、“两个银行总部，双财神庇护”。

其实早于2022年8月疑似同一单位的视频曾经曝光，当时有网民目击成龙收楼，穿上粉色恤衫的他，参加发展商特别安排的盛大交楼仪式，并由集团董事长亲自接待，全程陪他走红毯及签名留影，还有舞狮庆祝。据说那个单位也是因应成龙的喜好装修得金碧辉煌，室内的水晶灯及天花板的金边都用18K金打造，玄关用上36种奢石、地砖、墙身则采用大理石。据指，成龙对豪宅可用直升机停机坪方便出入，非常满意。