泰勒丝时代巡回演唱会 Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)

Disney+ 15日上线

美国流行天后泰勒丝演唱会纪录片。收录了缔造全球经济现象的“时代巡回演唱会”画面，更首度释出从未公开过的表演片段，包括她在“Folklore”专辑中的“Cardigan”曲目演出等。纪录片由曾打造BTS防弹少年团、Billie Eilish等演唱会纪录片的导演Sam Wrench执导，这些为全球粉丝记录的演唱会精彩画面，粉丝绝对不能错过。

孺子可教也

8频道 晚上9.00

老师发现远扬和Jason交了相似的作文，责备两人。Jason独自扛下责任，奕阁知道后，下令远扬不准跟Jason来往。远扬不得已道出真相，奕阁一气之下严打他，Jason害怕远扬被打死，赶紧叫尚进来解救远扬。奕阁最终做了重大决定，为了远扬，他决定辞职。

绅士与小姐

Ｕ频道 晚上7.00

岱兰去朴家大闹，害彗莲被赶出朴家。彗莲以英国已经答应彗莲和代范的婚事为由，和岱兰谈判，谈妥两人平分彗莲婚后可取得的股份后，让彗莲结婚。英国表面上对思萝体贴备至，心里根本无法接受思萝。随着记忆渐渐恢复，英国发现自己遭思萝欺骗的真相。

我想和你唱第五季（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上8.00

汪涵、齐思钧、沈梦辰主持，最新一季节目继续星素共唱的玩法，通过搭档形式，让广大民众展现才华，演绎出多元的音乐风格。一同感受大众力量的扩音，体验音乐最本真的愉悦，让记忆中的美妙旋律闪耀发光。

科学家故事：呦呦有蒿吧

Eazie TV应用·厦门卫视 傍晚5.40

讲述中国首位诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦发明青蒿素，保护人类健康的故事。节目传播中医药文化，弘扬以屠呦呦为代表的科学家精神。闽南语播出。