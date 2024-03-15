韩剧再聚焦校园霸凌 游戏人气值定强弱阶级

金字塔游戏 Pyramid Game

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以游戏划分阶级，低等级者可随意被欺负，校园霸凌就这样被合理化。《金字塔游戏》讲述这个奇怪又疯狂的游戏制度。

改编自同名韩漫，韩剧《金字塔游戏》讲述白莲女高的二年五班，每月最后一个星期四会举行类似人气值投票的“金字塔游戏”。班上的同学要在手机程序中选择五个同学匿名投票，票数最高者在“金字塔”顶端，为A等级，接着以B、C、D排序。获得0票或弃权的同学就是等级F，若A等级允许，大家可随意欺凌F等级。

因父亲工作而转校到白莲女高的成秀智（苞娜饰）被分配到二年五班，尽管她努力融入班级，首次参加游戏却获得0票，成为等级F。接下来的一个月，她的校园生活沦落为地狱，受着各种霸凌虐待。同学知道如何不在身上她留下被虐痕迹，她也无法录音拍照，因此无法拿出被霸凌的证据。

成秀智（苞娜饰）首次参加游戏却获得0票，接下来的一个月受着各种霸凌虐待。（取自TVING脸书）

经过调查，成秀智发现游戏背后有指导者和助虐人，她下决心消灭这个扭曲的游戏。她加盟心善的明子恩（柳多仁饰）和其他同学，要在下一场游戏摆脱等级F的命运。

游戏变质霸凌新模式

关于校园霸凌题材的韩剧不少，有《黑暗荣耀》《弱美男英雄》《猪猡之王》等，其中有以真实事件改编，揭露韩国校园的黑暗面。这部剧尝试呈现不同的“霸凌模式”，紧扣剧中女主所言：“学校就是社会的缩影。”

金字塔游戏本没有阶级和规则，单纯以感恩为主旨，让学生投票给想感谢的同学。票数最高者能获得午餐先用餐、免当值日生等小特权。但投票后定下的“阶级”慢慢变质，等级高的同学看不起比自己低等的同学，班级开始出现区别对待甚至暴力，气氛变得越来越紧张。最后游戏开始变质，出现低等级同学可被理所当然地欺负的扭曲规则。

班中的同学被游戏潜移默化，无论何时都以自己的等级为做事准则，比如课业互评时，大家并非以自己的实力评分，而是以自己的等级定夺。等级A得满分，等级F则得最低分。

两新人成话题人物

剧中两新人在开播前就聚集了话题，韩团IVE人气成员张元瑛的姐姐张多雅在本剧正式出道，饰演反派角色。一出道便是主演，她在剧中饰演表面善良内心扭曲的心机大小姐，脸上时善时恶的微表情令不少网民称赞演技不错，作为新人表现可嘉。

韩团IVE人气成员张元瑛（左）的姐姐张多雅（右）在本剧中正式出道，饰演反派角色。（取自艺人IG、TVING脸书）

另一个话题人物是韩国恋综《单身即地狱》第二季的人气参与者申涩琪，她在剧中的角色与综艺中甜美可爱的形象截然不同。剧中的她戴着眼镜，还有一头爽利短发，讲话时语音低沉正经，看起来就是模范班长。不少网民看了剧照直呼：“差点没认出来！”、“剧里和综艺反差好大。”她虽是演艺圈新星，演技同样获网民赞赏，期待剧情后续的表现。

韩国恋综《单身即地狱》第二季的人气参与者申涩琪，在剧中的角色（左）与综艺中甜美可爱的形象（右）截然不同。（取自TVING脸书、节目截图）

单靠游戏票选决定虐待霸凌的剧情虽略显夸张，不过情节新颖有趣，故事现今来到白热化，成秀智是否能够消灭这个扭曲的游戏？游戏背后的操控者到底有何目的？不少伏笔还有待揭晓。