夏威夷泳池约会被直击 韩韶禧密恋柳俊烈？

（综合讯）29岁的韩国女星韩韶禧（Han So Hee）爆出绯闻，对象是大她8岁的男星柳俊烈（Ryu Jun Yeol）。韩媒报道，有网民目击两人在夏威夷高级酒店的泳池旁约会。

目击两人约会的日本网民在社媒IG上爆料说：“在酒店看到超级大八卦，韩国顶级女演员和顶级男演员在泳池旁的沙滩椅上调情。”这个网民未直接点名，但在发文中标注了韩韶禧演出的作品《无法抗拒的他》和柳俊烈主演的剧《请回答1988》。

韩韶禧和柳俊烈的经纪公司3月15日早上回应绯闻。柳俊烈所属公司C-JeS娱乐称，柳俊烈为了摄影工作前往夏威夷，希望外界尊重演员的个人旅行，日后就艺人的私生活，不再一一回应。

韩韶喜的经纪公司则说：“与亲密的同性朋友一起去夏威夷度假是事实，其余的部分皆是演员的私生活，敬请谅解。”双方公司没有证实恋情，但也没有马上否认，让外界有许多想象空间。

2023年，韩韶喜和弟弟去看柳俊烈摄影展。两人的热恋传闻在粉丝间传开。此外，早前传出两人将合作网路漫画改编的新戏《魅惑》，选角未官宣。该剧描述落魄画家被娇媚的女吸血鬼委托画肖像画的故事。

（更新）柳俊烈2023年11月与拍摄《请回答1988》结缘的惠利结束七年情。前女友惠利15日在IG限时动态晒出一张以椰子树为背景的照片，并写下“真有趣”三个字，更突然取消追踪柳俊烈的账号，时机点耐人寻味。