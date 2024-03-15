何厚华离世星友感性话别 巫启贤：与他亦师亦友

台湾知名作词人何厚华3月15日病逝，终年59岁。除了把他视为恩师的孙耀威，不少圈内与他合作过的音乐人都发声悼念。

何厚华曾担任巫启贤的经纪人，两人也合作过《不凡初心》《信靠》等歌曲，交情深厚。巫启贤以短信方式回复《联合早报》，称何厚华生前良善忠厚、才华横溢，“与我是亦师亦友的交情，如今在安祥中归回天家，不舍难过却不至悲伤。地球万物总有尽头，浪淘尽多少风流人物，期盼有日在天家与他相逢！”

曾唱红《青梅竹马》的创作歌手周治平，则在社媒心痛写下：“本是云该化作雨投入海的胸襟，却含着泪水任孤独的飘零……厚华，再见。”一字一句流露对何厚华离世的不舍之情。

何厚华病危 用脚的颤动回应好友的话

熊美玲（左）与何厚华之前合影。（取自何厚华脸书）

音乐人许常德说，他与何厚华因几年前的“十二词人”方案而结缘，14日与熊美玲去探望何厚华，“熊美玲老师在他耳边唱了《有多少爱可以重来》，我真的不知道该说什么，甚至不知道要不要流眼泪。因为昨天我说的每一句话，他都用脚的颤动回应我，但昨天却什么反应都没有。”文末许常德也写下：“厚华，请祝我们一路平安，我们会继续奋斗。人生是永恒的，静下来体会是重要的，我发现到我们这个年纪的人，都只能互道平安。”

女歌手周子寒发文写下：“接到你病危的通知，周二（12日）赶赴医院见你最后一面，消瘦的脸庞显得更大了。你无法言语，半开合的眼睛，但听觉还是相当敏锐，在病房说着蓝白（记者注：台湾唱片公司名称）时期相识的我们，我笑说，你还是我应征进公司的，你就用脚强烈颤动来回应。”面对老友的离世，她说：“为你祷告和你道别没有眼泪……你只是息了地上的劳苦和病痛暂时地睡了，将来等待复活，我们在荣耀的新天地再见。”

方季惟：本以为他可以挺过去

方季惟（右）不舍何厚华离世。（互联网）

以一曲由何厚华填词的《怨苍天变了心》红遍华人圈的方季惟，在得知何厚华离世消息后难过不已。她透过经纪人告诉台湾媒体，坦言早在前几天已得知恩师病重，“本以为他抗癌这么多年，他可以挺过去。”

方季惟六年年前第一次举办演唱会，何厚华特地为她担任嘉宾，两人最后一次见面是在她去年9月的演唱会后台，“厚华到后台为我打气，气色很好，还是像天使般的笑容、没想到却是最后的一面。”方季惟不舍地说 ：“厚华身体累了就好好休息吧！你的爱将永远留给爱你和你爱的人心中。”