回归状态大勇 Angelababy罕见谈“小海绵”

（综合讯）回归状态大勇，杨颖（Angelababy）很想拍香港电影，罕见谈儿子“小海绵”今年上小学有点皮！

早前卷入巴黎“癫马秀”的中国女星Angelababy，遭社交平台禁言，在幕前消失了一段时间，如今事过境迁，早前她两度在海外试水温，继现身杜拜出席酒店开幕派对后，再参与英国电影电视艺术学院盛典，每次都在社交媒体晒照贴文，都获百万网民点赞，反应正面。

星期三（3月13日）晚上，Angelababy现身香港出席年度影视娱乐博览会的《上海之夜》，这也是她自风波后首度在香港现身参加公开活动，同台的还有名模琦琦及中国人气剧《繁花》演员郑恺与佟晨洁。

久未在港公开露面的Angelababy，身穿品牌高级订制的性感白色拖尾露肩晚装，身形依然纤瘦，状态甚佳，但精神奕奕，全程笑容满脸兼侃侃而谈。

上海出生的她接受媒体访问时说，没有看过以旧上海为背景的《繁花》，但已从不少剧迷口中得悉剧情：“我看过小说，将上海地图描述得好清晰，妈妈都说有去过那些地方，为上海起了很好的宣传作用。”

接着Angelababy罕见对媒体谈及儿子“小海绵”，她透露“小海绵”在上海读书，所以这次未能带他到香港，笑言现时儿子就读一年级，开始有点顽皮，需要看紧一点，所以也不会留在香港太久。

Angelababy刚迎来35岁生日，她谈到生日跟朋友玩化妆比赛，互相化妆斗漂亮，又笑指儿子很懂事，将新年红包全数给她做生日礼物：“我说妈妈不要人家给你的红包，他之后将屋内所有玩偶给我。”

工作方面，拍过不少香港电影的她直言想接拍香港的影视作品。

传重投《奔跑吧》

网上传出Angelababy大有机会回归中国综艺节目《奔跑吧》新一季的录影，作为节目元老级主持人，粉丝都对其回归大感期待，另有传她将与人气小生李现合作新剧，若两者事成，有望助Baby重上事业高峰！