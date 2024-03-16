炸鸡奇遇记 Chicken Nugget

Netflix 已上线

结合推理和喜剧元素的韩剧。柳承龙饰演非凡机械公司的老板崔善满。由于自家公司的一台机器将他的女儿敏儿（金裕贞饰）变成了炸鸡块，爱女心切的善满发誓要让女儿恢复人形，他和暗恋女儿的男人（安宰弘饰）在孤军奋战的过程中闹出不少笑话。

陪月 Confinement

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

林慧玲和许美珍主演的惊悚片。讲述怀有身孕的画家王思玲获奖后，搬进梦寐以求的大宅，并聘请了陪月。但她在诞下女儿开始坐月的时候，屋内接二连三发生怪事，使她感到极度不安……

提心吊胆 Disquiet

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

山姆于通勤途中遭遇车祸重伤，被紧急送到医院救治。山姆醒来发现医院变得一片死寂，院内到处都是攻击性极强的医护、病患，山姆和少数生还者必须想办法离开此地。

反收数特遣队 Shark Busters

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：李修贤、杨天经、黎淑贤。高级警司李Sir因债台高筑而遭到媒体围攻，进而被警员内务部调查。李Sir的下属也都因欠债问题受到骚扰，李Sir决定部署地下部队对付高利信贷阴谋背后的邪恶金主。

普京的强国梦

Eazie TV应用·凤凰卫视中文台

晚上10.00

普京曾是苏联克格勃的秘密武器，俄罗斯新一届总统大选来临，如果他成功连任至2036年，将成为继彼得大帝之后，俄罗斯史上在位时间最长的领导人。普京如何谛造人生传奇？

少林僵尸之天极

Eazie TV应用·KIX 晚上9.00

主演：刘家辉、樊少皇、原子鏸、张晋。讲述一群代表魔界的马贼，对村民掳掠抢夺，为救万民出苦海，佛道界合力化解魔界为非作歹的故事。粤华语双声道播出。