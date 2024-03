史匹堡汉克斯合制空战片 战争英雄命如蝼蚁

空战群英

Masters of the Air

可在Apple TV+观看

大制作大场面的美剧《空战群英》,向二战时期被派往英国参战的“美国第100轰炸机大队”致敬。在Apple TV+创下平台至今为止首周最多人观看剧集的纪录,第二周全球观看人次攀升65%,9集剧集刚播完,主流媒体大多给予正面评价。

大导演Steven Spielberg(史提芬史匹堡)及影帝Tom Hanks(汤姆汉克斯)担任执行制片人,完成两人的“二战海陆空三部曲”,前两部分别是2001年的《兄弟连》(Band of Brothers)及2010年《太平洋》(The Pacific)。《空战群英》改编自战争史学家Donald L. Miller(唐纳德米勒)在2007年撰写的“Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought in the War”。

导演群之中包括执导过大获好评的《无间警探》第一季(True Detective)和占士邦电影《生死交战》(No Time To Die)的Cary Joji Fukunaga(凯瑞福永),找来高人气的年轻男演员Austin Butler(奥斯汀巴特勒)和Callum Turner(卡勒姆特纳)担纲。好莱坞幕前幕后精英尽出,谣传制作费至少2亿5000万美元(约3亿3440万新元),便知有一定的制作水准。

每次任务都似赴死

美国第100轰炸机大队,号称史上最大规模的空中舰队,任务是精确摧毁德国的铁路设施和石油工业等,并希望在不杀害平民的情况下快速取得胜利。剧中一段美军和英军在酒吧因论辩而起冲突的情节,点出两国作战风格的不同,英军在夜间进行无差别轰炸,美军则在白天展开英军眼中犹如自杀式般的进攻。最终,这支执行空袭任务的美国舰队约有2.6万人壮烈牺牲,死亡人数超过海军陆战队阵亡人数的总和。

每一次的任务,都似一次赴死。军人们自我调侃回到营地若不是开派对,便是要举行追思会,所以出任务前总见他们及时行乐。

英雄生命如蝼蚁,生死全凭运气。

凭演出猫王而获奥斯卡提名的奥斯汀巴特勒(前)是剧中的灵魂人物。(互联网)

巴特勒诠释的克莱文上校未出战前意气风发,首战出师不利,狼狈归来怪责特纳扮演的死党艾根少校没有预先警示。但战争的现实,唯有亲眼所见才能真正体会。

克莱文与艾根,性格迥异,一人冷静自持,另一人醉生梦死,选择面对死亡的态度不同。而两人的演绎,恰如其分地展现浪漫旧时代明星的优雅与不羁。

努力活下来成重点

人物众多,除了几位主角,观众其实很难认得清所有人,这反而凸显这群无人记得住的英雄的悲剧性。一张张模糊的脸孔,本是一条条鲜活的生命。

长官一再强调任务可以拯救的人命难以估计,但每次回不来的空军兄弟却是能清楚数得出来的。出发前的迷信,随身带着幸运物,从不相信到虔诚接受神父祷告,“努力活下来”才是重点。大家见惯死亡已麻木,甚至不愿与作战同袍关系变得亲近。

没有吹嘘大美国主义,想表达的是战争的血腥无情。渲染的不是英雄的无所不能,反映出的是以为自己在拯救世界的军人内心的仓皇无力与迷惘。

喜欢《空战群英》的观众盛赞剧集经典,不喜欢此剧的或会嫌弃老派。但真实的英雄故事,永不过时。