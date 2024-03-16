史匹堡汉克斯合制空战片 战争英雄命如蝼蚁

空战群英

Masters of the Air

可在Apple TV+观看

大制作大场面的美剧《空战群英》，向二战时期被派往英国参战的“美国第100轰炸机大队”致敬。在Apple TV+创下平台至今为止首周最多人观看剧集的纪录，第二周全球观看人次攀升65%，9集剧集刚播完，主流媒体大多给予正面评价。

大导演Steven Spielberg（史提芬史匹堡）及影帝Tom Hanks（汤姆汉克斯）担任执行制片人，完成两人的“二战海陆空三部曲”，前两部分别是2001年的《兄弟连》（Band of Brothers）及2010年《太平洋》（The Pacific）。《空战群英》改编自战争史学家Donald L. Miller（唐纳德米勒）在2007年撰写的“Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought in the War”。

导演群之中包括执导过大获好评的《无间警探》第一季（True Detective）和占士邦电影《生死交战》（No Time To Die）的Cary Joji Fukunaga（凯瑞福永），找来高人气的年轻男演员Austin Butler（奥斯汀巴特勒）和Callum Turner（卡勒姆特纳）担纲。好莱坞幕前幕后精英尽出，谣传制作费至少2亿5000万美元（约3亿3440万新元），便知有一定的制作水准。

每次任务都似赴死

美国第100轰炸机大队，号称史上最大规模的空中舰队，任务是精确摧毁德国的铁路设施和石油工业等，并希望在不杀害平民的情况下快速取得胜利。剧中一段美军和英军在酒吧因论辩而起冲突的情节，点出两国作战风格的不同，英军在夜间进行无差别轰炸，美军则在白天展开英军眼中犹如自杀式般的进攻。最终，这支执行空袭任务的美国舰队约有2.6万人壮烈牺牲，死亡人数超过海军陆战队阵亡人数的总和。

每一次的任务，都似一次赴死。军人们自我调侃回到营地若不是开派对，便是要举行追思会，所以出任务前总见他们及时行乐。

英雄生命如蝼蚁，生死全凭运气。

凭演出猫王而获奥斯卡提名的奥斯汀巴特勒（前）是剧中的灵魂人物。（互联网）

巴特勒诠释的克莱文上校未出战前意气风发，首战出师不利，狼狈归来怪责特纳扮演的死党艾根少校没有预先警示。但战争的现实，唯有亲眼所见才能真正体会。

克莱文与艾根，性格迥异，一人冷静自持，另一人醉生梦死，选择面对死亡的态度不同。而两人的演绎，恰如其分地展现浪漫旧时代明星的优雅与不羁。

努力活下来成重点

人物众多，除了几位主角，观众其实很难认得清所有人，这反而凸显这群无人记得住的英雄的悲剧性。一张张模糊的脸孔，本是一条条鲜活的生命。

长官一再强调任务可以拯救的人命难以估计，但每次回不来的空军兄弟却是能清楚数得出来的。出发前的迷信，随身带着幸运物，从不相信到虔诚接受神父祷告，“努力活下来”才是重点。大家见惯死亡已麻木，甚至不愿与作战同袍关系变得亲近。

没有吹嘘大美国主义，想表达的是战争的血腥无情。渲染的不是英雄的无所不能，反映出的是以为自己在拯救世界的军人内心的仓皇无力与迷惘。

喜欢《空战群英》的观众盛赞剧集经典，不喜欢此剧的或会嫌弃老派。但真实的英雄故事，永不过时。