记者大声说：艺人的危机感与耍废

本地阿哥郑斌辉与经纪公司结束5年的合作关系，恢复自由身。他受访时提到：“走出舒适区的时候，我会产生危机感，这个危机感是好的。”记得曾经听娱乐圈前辈说过，有些艺人或创作者会长期让自己处在一定的焦虑状态中，保持可以向前冲的动力。虽说这有它一定的道理，但还是希望大家拼博之余，记得适时耍废放松，找到平衡点。时时懂得鞭策自己的想法，令人佩服。祝福斌辉，越闯越精彩！——赖婉丽

郑斌辉近日宣布与长信传媒约满不续。一直都很欣赏勇于走出舒适圈的艺人，“自由身”背后所要承受的压力和不安，非局外人可以想象，尤其在讲究人脉和关系的娱乐圈，没有了大树庇荫，要如何面对外头的大风大雨？之前访问恢复自由身的艺人如瑞恩、吴劲威和雅慧，谈起没有经纪公司的心情，他们的语气中有担忧，但更多的是对未来的期待。我打从心里祝福他们能走出自己的路，且不论成功与否，光是踏出那第一步，就值得喝彩。——李妙音

读了同事采访王丽萍的报道，有句话令我记忆犹新——那个年代，认识一个人可以是一辈子的事。偶尔会从前辈口中听到他们说以前是如何跑新闻，譬如自由进出电视台艺人的休息室，每周到最东边的场馆报道采访来新开唱的歌手等。每每听到不仅觉得神奇，更心生羡慕。韩剧看多了，有时候也会脑洞大开，设想如果拥有超能力，我绝对要回到过去，看看欣欣向荣的娱乐圈，以及前辈同事当时的工作环境，光想都觉得好有趣。如果有机会“穿越”，你最想要去哪儿？——曾慧仪