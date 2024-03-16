相隔16年再演“月娘” 欧萱：角色已经在身体里

相隔16年再演《小娘惹》经典角色“月娘”，欧萱说她原本不太确定，“但编剧洪荣狄对我说‘欧萱你必须回来reservist’！”

欧萱演艺生涯的经典角色之一，肯定包括2008年剧集《小娘惹》的山本月娘。新传媒2024年1月底宣布2025年重头剧《小娘惹之翡翠山》（简称《翡翠山》）的卡司名单后，相信很多观众跟记者一样，喜见欧萱的名字。她将客串演出40岁左右的月娘。至于“玉珠”的儿子，即月娘的养子，由张哲通饰演。

欧萱在2008年《小娘惹》饰演“月娘”，这是她演艺生涯的经典角色之一。（档案照）

欧萱为《翡翠山》的戏服到位于东海岸路的Rumah Kim Choo量身并接受《联合早报》专访。她告诉记者，这次是友情客串，坦言接到演出邀约时心情复杂。“我第一时间想的是，找我演出的原因是什么？月娘在这部剧中会起怎样的作用？因为我从来没有想过要再演月娘。”

《翡翠山》编剧洪荣狄和监制罗温温约欧萱面谈，说服她演出。洪荣狄是欧萱点头的关键人物，因为欧萱戏剧生涯中的心水作如《荷兰村》《破天网》等，都由洪荣狄担任编剧。

欧萱量身试装当天，翻看新戏服的饰品。（龙国雄摄）

为编剧洪荣狄接演

欧萱说：“我是为了荣狄接《翡翠山》的。过去有很多角色，他都很有把握地交给我，对我有信心，那些角色都是我非常喜欢的。”

欧萱透露，当洪荣狄察觉她的犹豫时，对她说：“欧萱，你必须回来演《小娘惹》，你得reservist！”对方也承诺写好月娘的故事，“所以我就很放心地说OK，我接！”

隔了16年再演月娘，欧萱不担心入戏问题。她告诉记者，当年的《小娘惹》拍了五个月，几乎天天拍摄，有时每天只睡一两个小时，仿佛无间断地活在月娘的世界里。“月娘多多少少已经在我的身体里了，毕竟跟这个角色一起经历了很多，不会那么容易忘记她。”

根据目前的剧本，《翡翠山》的月娘不用受苦，她已是一个当代女强人，经商有道。除了先前的燕窝生意，她也开拓了更多商机，有自己的黄梨园。性格上的变化不大，最大的不同是有一个成年的儿子。欧萱说：“可看到月娘怎么教好一个儿子，除此之外，不会有太大的改变，毕竟在之前的故事里已经历了很多事。”

与张哲通演母子，需要扮老吗？记者在量身试装现场听到工作人员跟欧萱打趣说：“是哲通，他得演年轻一点！”

还收着当年饰品

欧萱试穿《翡翠山》娘惹卡峇雅（Kebaya）时，觉得新的戏服比2008年的容易穿，下衣可直接勾牢，不像以前得用绑的。

欧萱说：“再一次穿上卡峇雅，感觉很特别，因为很少有演员能在16年后，再次饰演同一个角色。”

欧萱说：“很少有演员能在16年后，再次饰演同一个角色。”（龙国雄摄）

说到戏服，当年拍完《小娘惹》后，剧组把饰品送给欧萱，并告诉她10年后也许还有机会穿上，“那些饰品我还收着，只不过，那些都是比较朴素的饰品，月娘现在‘升级’了，不能用了。”

拥有斜杠身份的欧萱，依然得为甜点生意和其他非戏剧相关工作而忙，接下来几个月得为这些工作出国。她说，已经把所有空出来的档期告知《翡翠山》剧组，“就看他们怎么安排了，目前还不清楚要拍几天的戏。”