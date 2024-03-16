小燕子回宫脚步近？赵薇被封杀两年传解冻了

赵薇2021年无预警遭中国全网封杀，原因传与和马云友好有关，这段期间她演出过的作品演员表上都将她除名，拍好的戏还被全面换角。星期六（16日）港媒报道，赵薇疑似没事了，因为有眼尖网民发现她微博恢復正常，代表作品写上《画皮》《还珠格格》，原本她在bilibili网站上的影片都被打马赛克，如今也打码消失。

据香港东网报道，赵薇如今似乎即将解封，网民发现她的微博代表作品栏位回复正常，过去被下架的作品也重新上线，网上关于《还珠格格》的演员表也更新了，重见赵薇的名字。她在2021年8月突传登上“劣迹艺人”名单，原因众说纷纭，

报道指粉丝兴奋地说：“本来赵薇就没事， 复出很正常”、“豆瓣《还珠格格》的封面剧照也有小燕子了”、“小燕子回宫”。

赵薇的微博虽然貌似恢复正常，不过《联合早报》记者上豆瓣网站搜寻赵薇的资料时，虽然出现她参与过的影剧、音乐、书籍，比如《还珠格格》《少林足球》《画皮》等，但当记者点击进入各个作品时，却发现赵薇的名字还没有出现在个别的演员表、剧情中。

比如电视剧《还珠格格》的剧情介绍写着：“紫薇（林心如）偕丫环金锁（范冰冰）带着乾隆（张铁林）留给母亲的信物，从江南来到京城想与乾隆相认，发现进宫面圣根本无门，走投无路之际，她们遇上女飞贼小燕子，与之结为好友，不想因机缘巧合，本热心为紫薇帮忙的小燕子被乾隆错认为是自己女儿。”扮演小燕子的赵薇，名字仍消失了。

豆瓣网站上《还珠格格》的演员表和剧情，仍不见赵薇的名字。（豆瓣网站截图）

记者也上爱奇艺、芒果TV、腾讯视频、优酷各大在线视频网站搜索赵薇的作品，但也都全部落空。看来，赵薇要全面复出，还需要一些时间。

有网民认为杨颖之前看疯马秀后遭封杀，最近才复出拍杂志封面，赵薇应该也可以。港媒报道指出，赵薇的团队近期不时放出她将复出的消息试水温，先前传出她3月8日复出，但日期过了不见她身影，目前又传她最快6月就会重返工作岗位，工作室应该已经在背后为她准备。

赵薇近年行踪成谜，起初曾传她逃到法国，但她随即打卡透露人在北京，哪里都没去。今年初一度传出她做出极端行为轻生，但后来有网民指她在哈尔滨度假，晒出她灿笑拿着冰糖葫芦，略显幸福肥的照片，才让粉丝松了口气，她工作归零仍可以到处玩，生活似乎不受影响，相信有赖于在法国的酒庄事业。