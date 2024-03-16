奉行“268”饮食法 杨谨华大吃不胖

参加真人秀节目《乘风2024》曝光“大胃女王”形象，女星杨谨华奉行“268”饮食法，所以“油浸都不肥”！

何谓“268”饮食法？就是一天只吃两餐，最晚那一餐必须在6时之前完成，每一餐只吃八分饱！

不久前，《乘风》释出短视频，见到杨谨华在短片中大嚼牛肉面、再吃薯条、喝珍珠奶茶。对此，她受访时告诉《新明日报》：“我就是容易嘴馋！”

即便看来很能吃，身高170公分的杨谨华多年来体重保持50公斤，站出来就是典型衣架子，零赘肉，她究竟是怎么做到的？

杨谨华直言嘴馋是本性，“想吃的食物种类很多，但都喜欢跟朋友们一起分食。虽然我不是特别爱运动，但最近蛮常跳舞，能活络全身！”

说到身材管理，原来她也一直在奉行“268”饮食法，即：一天两餐、最迟那餐傍晚6时前吃完，每一餐只吃八分饱。

运动方面，除了跳舞舒筋活络，杨谨华也去健身房进行重训及拳击运动，进行瑜伽雕塑曲线，甚至是“做做家务”去除卡路里。

记者希望进一步了解有关她参与《乘风2024》的节目与心情感受，可惜杨谨华选择不回应，不过，对于她接拍网剧《唐人街探案2》，她倒愿意侃侃而谈。

杨谨华在《唐人街探案2》里《恶魔的呼吸》单元中，饰演“阿信”一角，从贤妻扭转成邪教掌舵人，分析这角色，杨谨华就说：“一开始阿信过着幸福的生活，是一个温柔幸福的女人，因为丈夫背叛她，人生发生了重大的转变，因此她选择去投靠新的希望，变成了一朵‘恶之花’，站在权力的金字塔上，其实她还是蛮可怜的，但真正成为‘精心会’（邪教组织）核心人物时又十分狠辣，这其中的变化挺有挑战的。”

杨谨华热爱犯罪悬疑片，《唐探》是她很喜欢的系列作品，故接到《恶魔的呼吸》单元时既兴奋又紧张，她赞监制陈思诚是一个对创作很有想法的人，领导力强。

靠“眼”技演绎心境变化

记者从《恶魔》单元中见到，杨谨华诠释的阿信总是笑笑的，却予人阴森诡异感觉，是她个人赋予角色的微表情设计吗？

“我其实比较注重眼神的变化，希望可以把阿信的形象呈现得更加真实、立体——比如她最初进入静心会的时候会重点塑造出‘亲切感’，看每一个人的眼神都充满热情；成为主理人后，阿信的眼神就充满了自信，她觉得自己可以掌控别人的人生，很享受这样的成就感。”杨谨华希望通过“眼”技带出人物的心境转变。

虽说《恶魔》里的“阿信”因婚姻不美满导致人性乖张，现实中的杨谨华与经营石油公司的老公Ben感情甜如蜜，恩爱得很！秘诀在哪里？杨谨华大方吐露：“要在婚姻中保持热度，就是要经常接吻！”强调肢体接触的重要性。

《唐人街探案2》可在爱奇艺国际站应用或iq.com观赏。