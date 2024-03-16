新剧仅开播三天 徐正溪无预警宣布退圈

（综合讯）才跟欧阳娜娜在《永安梦》谈情，新剧《烈焰》开播三天，“古装男神”徐正溪突然宣布“告别演员岗位”，退出演艺圈引起热议。

最近，由大IP漫画《武庚纪》改编的电视剧《烈焰》强势开播，该剧不仅有任嘉伦、邢菲两大高颜值明星担任主演，还齐聚了陈乔恩、何润东、严屹宽、蒋欣以及马苏等众多实力派演员，阵容相当强大。该剧开播便吸引了众多网友围观，热度和讨论度直线攀升，相信后续播出效果会非常不错。

而38岁的徐正溪是该剧的特邀演员，饰演黑珑一角，他一席白发登场，霸气十足。按照道理说，只要角色讨喜，演技过关，徐正溪有很大机会能“上桌”完成事业飞升。但该剧才播出三天，他便在无任何预兆的情况下官宣退圈，消息传出后引起了轰动。

徐正溪于2005年参加男模大赛得到冠军成为模特儿正式入行，2007年开始拍戏、拍电影，入行已19年，曾演过《夏家三千金》、《爱情睡醒了》、《独孤天下》、《重紫》等剧，虽然没有红到一线，但高大俊美的他保养极佳，仍有小制作中国剧的男主角邀约，像《烈焰》之前，他与欧阳娜娜合作古装剧《永安梦》，没想到该剧刚播完，新剧《烈焰》才播三天，他却在星期五（3月15日）丢出震撼弹，表示：“告别演员岗位，谢谢长久支持，给你们添麻烦了，感谢一切，我爱你们”，宣布退出演艺圈。

粉丝看到贴文后，纷纷留言问原因，徐正溪回答“会完成手头上目前接纳的工作”，证实引退。实际上，他在2022年曾在回复粉丝时笑称再坚持12年的演员工作，没想到过了两年已经改变想法，他古装扮相俊美，常受邀在古装剧演出，网友都大呼可惜。

根据中国媒体报道，除了《烈焰》正在播，徐正溪和罗云熙搭的《水龙吟》还有和任嘉伦二搭的《流水迢迢》还未播。

网络揣测两原因

徐正溪官宣退出演艺圈，网络马上掀起两个退圈原因。

根据网络媒体报道，徐正溪退圈的原因与其经纪公司有关。徐正溪友人接受媒体采访表示，徐正溪与经纪公司合约即将到期，双方在选剧方面意见始终相左，双方由此产生争执。

随后，也有知情网友爆料，徐正溪在跟经纪公司闹解约，原因是公司一直逼他接不想拍的戏，还让他轧戏去拍另一部导演的戏，他不想去，公司逼他，因此徐正溪想解约，但公司死活不肯放人，本人就崩溃了。知情人直言出道这么多年，还要被资本摆弄，他可能受不了了。

还有网友出面曝了个小料，称自己的一位演员朋友就是跟徐正溪同一个公司，那个女生要解约都解了一年，现在连艺名都不能用了。若爆料者所言属实，徐正溪的原名被曝叫徐政，如果真是跟经纪公司撕破脸，那可能连艺名都保不住。而且他现在都38岁了，等解约官司打完，那得何年何月，这怎么看都很难处理，也难怪他会崩溃了。